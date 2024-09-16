誰能讓對手寧願對決Betts？道奇主帥：除大谷翔平外這星球還有1人

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9局上2出局、三壘有人，誰會想要跳過前一棒打者來對決2屆世界大賽冠軍、2018年MVP得主Mookie Betts？亞特蘭大勇士隊今晚做出此決定，最終他們以2：9落敗；洛杉磯天使在9月初也幹了，結果被敲出全壘打。這對大聯盟總教練來說，絕對是個無比艱難的決定。洛杉磯道奇隊主帥Dave Roberts被問到此事時表示理解，他稱這個星球上有另一個人可以得到這種待遇，而那人就在紐約洋基隊之中。大谷翔平今天在對勇士的比賽以第一棒、指定打擊的身份打滿整場比賽，4個打數中敲出2支二壘安打，打回2分打點，獲得一次故意四壞球保送。9局上道奇隊2出局、三壘有人，勇士隊選擇故意保送他對決Betts結果被敲致勝安打。Betts本身也是MVP等級的球員，被對手要求對決，這樣的情況相當少見。賽後他接受記者訪問時，高情商的表示，若是自己站在投手丘上，也不會想對決大谷翔平。而道奇隊主帥Dave Roberts賽後也被問到同樣的問題，記者當時問他「這個星球上誰會保送前一名打者還對決Betts？」Roberts笑著回答說：「這個星球上只有1、2名這樣的球員吧。一人在紐約，另一人在我們的隊上。無論如何，這對總教練來說都是一個艱難的決定。」他指的兩名球員是大谷和洋基隊的Aaron Judge。「翔平今晚打得很棒，為我們帶來很大的幫助，他此役的第一支二壘安打來得很即時。」Roberts如此說道，「我們需要這樣的表現，他的存在讓對方教練很難做出決定，因此才在一壘壘包空著時選擇和Mookie對決。」這是大谷翔平近3場比賽中的首分打點，目前他已經打出106分打點，這是其個人單季最高的打點數，在日本球員中排名第3，與2003年松井秀喜並列。第一名是2005年的松井秀，打出了116分；第二名是2004年的松井秀喜，打出了108分獲得第二名。道奇隊目前還剩13場比賽，大谷還有機會追趕前輩。