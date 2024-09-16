國民零食「乖乖」挺進國際！攜小龍女應援美國亞利桑納州響尾蛇隊

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▲乖乖公司總經理簡嘉鋒（右）拜會美國鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego），乖乖不只挺在地，更挺進國際！（圖／品牌提供）

▲在美的台灣人看到熟悉的乖乖紛紛排隊拍照，大呼好想念。（圖／品牌提供）

▲乖乖形象可愛、軟糖可口，征服美國小小球迷的心。（圖／品牌提供）

國民零食「乖乖」除了近年來在地力挺台灣國球與在地農產美食外，這次還前進國際！透過大鳳凰城臺美商會、帕菲克國際運動行銷、達美航空和味全龍球團的邀約，一起參與在亞歷桑納響尾蛇隊的主場台灣日活動，於美國時間9月13日盛大展開。亞利桑納州與美國職棒響尾蛇隊舉辦隊史首次的台灣日，推廣台灣棒球文化並將乖乖「平安」、「順利」的品牌形象與堅持踏實的美食職人精神帶到亞利桑納州，祝福所有在美國奮鬥的台灣小將都能萬事順利，並攜手熱力四射的味全龍小龍女表演以及相關台灣文化展示，讓美國在地人體驗台灣的熱情風貌。走入美國職棒、拜會鳳凰城市長，宣揚台灣文化此次活動前夕，乖乖公司拜訪了鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego），並致贈了故宮人氣文物迷你擺飾－故宮翠玉白菜典藏版，和乖乖與故宮聯名的「百財有餘乖乖」，將象徵台灣形象的兩大代表物送入鳳凰城，將平安祝福的意念傳達祝福給美國的朋友。而亞利桑納響尾蛇隊第一次的「台灣日」，慶典活動上可說是台味十足！球迷享受沉浸式的台灣文化、表演及贈品活動，包含味全龍的人氣小龍女啦啦隊：小映、李多慧、林襄、霖霖、琪琪驚喜現身做賽前特別表演，比賽期間也與球迷互動、合照，賽後也向球迷派發台灣國民零食的「乖乖」，引發在美台灣人高喊：「一解鄉愁！」。台灣國民零食「乖乖」精神邁向國際乖乖作為台灣無可取代的經典味道，已然成為台灣國民零食的象徵。乖乖依靠專業的研發與生產技術不僅確保食安，更致力走訪台灣的每一個角落，探索當地的美食文化，不斷創造各種美食新可能。乖乖的創意和親民正代表著台灣人的良好特質，而乖乖堅持與務實的精神也正象徵著台灣人「一步一腳印」的美德，踏實每一步，走著走著，一同走出國際。最熟悉的家鄉味，「乖乖」為台灣人打氣加油亞利桑納州是美國的棒球重鎮，也是全球半導體製造龍頭台積電在美國的主要據點之一，有許多來自台灣的專業人士在當地工作和生活。這次比賽的響尾蛇隊體系中就有台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll），小聯盟2A有台灣投手林昱珉。乖乖股份有限公司總經理簡嘉鋒提到：「乖乖公司透過這次和美國大聯盟職棒賽事的合作，主動走出來面對更多的美國球迷及消費者，也期盼經由這次機會，把乖乖在台灣代表順利平安的信念，傳達給正在美國奮鬥的台灣同胞，祝福他們在美國能夠發光發熱，成為下一個台灣之光。」本次活動將台灣的棒球比賽現場文化帶入美國亞利桑納州，讓在美國的台灣人紛紛表示品嘗熟悉的家鄉好感動之外，藉由這次的活動與台美交流，將台灣棒球文化的熱情與歡樂帶給美國在地球迷，未來乖乖將持續搭建友誼的橋樑，一同發揚熱情與團結的台灣精神！