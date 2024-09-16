受惠柯文哲涉弊？時力民調漲3倍　王婉諭批藍白護航貪污嫌疑犯

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台灣民意基金會今（16）日公布最新政黨支持度民調，其中時代力量從上月1.3％飆漲3倍為5.1%，被基金會董事長游盈隆評為「韌性十足」。對此，時力黨主席王婉諭表示，不會太看重民調數字，但藍白現今忙著護航貪污嫌疑犯，無法好好監督執政黨，時代力量會站穩腳步、持續監督。時代力量黨主席王婉諭指出，時代力量的立場非常清楚，就是在公共領域上，無論任何政黨的人士，如果有一些比較脫序的言行舉止，時代力量都會站出來批判。她進一步批評，現在國會狀況非常詭異，「佔有國會多數的藍白兩個在野黨，忙於政治鬥爭以及護航貪污的嫌疑犯，而沒有辦法好好監督在立院是少數的執政黨，這是非常奇怪的。」所以時代力量也希望能夠持續監督執政黨的所做所為。王婉諭強調，在時力站穩5%、逼近民眾黨的1成2支持度之前，「我們不會太看重民調的數字，而是把我們該做的事情做好。」本項民調訪問期間為今年9月9-11日，共3天；對象以全國為範圍20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1016 人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 3.07個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。