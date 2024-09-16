WINNER「10月27日」來台灣開唱！金秦禹、李昇勳：希望大家喜歡

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▲李昇勳期待來台去夜市逛逛。（圖／WINNER官方IG）

▲金秦禹擁有「美顏大哥」封號。（圖／金秦禹IG）

▲WINNER見面會座位圖。（圖／超奇娛樂）

韓國男團WINNER「大哥隊」金秦禹、李昇勳要來台灣了！他們繼2019年底在林口體育館與7000名粉絲共度歡樂時光後，時間過去5年，2位成員金秦禹、李昇勳今（16）日宣布將於10月27日再訪台，隨著團體迎來10週年，兩人精心準備粉絲見面會，並喊話：「希望大家喜歡！」WINNER作為YG娛樂旗下所打造的團體，2024年8月17日迎來出道10週年紀念日，他們日前在官方頻道放上祝賀影片，就連兩位仍在服兵役的宋旻浩、姜昇潤也沒缺席，透過文字訴說感性情意，致謝INNER CIRCLE（官方粉絲名）不變的愛。大哥金秦禹透過影片感性說著：「不論講幾次都不足夠，很感謝長久以來給予我們關心與應援的粉絲，一直以來都很努力把所收到的愛想要更多的回報給大家，但從粉絲那裡獲得的愛意實在太多了，還是會擔心我們的心意遠遠比不上歌迷所給的，每當這種時刻，就能更加倍的感受到INNER CIRCLE給予我們的愛真的很多。」李昇勳也露出真摯一面，「由INNER CIRCLE所打造的WINNER終於迎來10週年了，心情感觸無限，不知道是不是跟成員還有粉絲一起度過，回顧這段時間，全都只有閃亮的回憶而已」。迎接10週年，兩人也開直播，透露有去探望昇潤，並打電話給宋旻浩，「我們認真的聊了關於WINNER的未來，會一個一個好好的準備，然後展示給大家，請大家多多期待！」帶著對於INNER CIRCLE滿滿的愛，金秦禹、李昇勳即將在10月27日來到台北Legacy TERA舉辦見面會《WINNER's FAN MEETING 2024 in TAIPEI》，兩人透過主辦傳達訊息：「真的好久沒去台灣了，既高興又激動。」他們想到士林夜市逛逛，還想去台北101觀景台看看美麗的夜景，並向INNER CIRCLE喊話：「如果最近有新的熱門場所，也請推薦一下吧！」兩人也利用歌曲〈millions〉的歌詞改編告白粉絲，「問我到底有多喜歡INNER CIRCLE嗎？像是將這個世界上的顏色給打上數字，就算不懂艱深的數學也知道愛是相加又平方Babe，如同在這個世上存在的顏色和數字一樣多的愛我們的INNER CIRCLE！」金秦禹、李昇勳作為代表來到台灣與INNER CIRCLE見面，他們感性致謝：「感謝大家長久以來對WINNER的喜愛，每次見到大家，我們都會感受到全新的力量和充滿真心的愛。」希望以後與粉絲長長久久地一起創造回憶，承諾會帶給大家正能量。《WINNER's FAN MEETING 2024 in TAIPEI》見面會門票分為5900元、4900元、3900元三種票價，9月21日中午12點在KKTIX啟售。