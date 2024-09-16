中秋節車潮湧現！車流比平日多　明留意國道「這9路段」易塞

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一年一度的中秋節將於明（17）日到來，今（16）日為節前的上班日，部分民眾自行請假形成連假，交通部高速公路局指出，明日因有出遊及返回居住地車流，預估國道9個路段易塞車。今日因遇上件前的上班班日，故車流比平日略多，高公局研判，今日國道交通量為96百萬車公里，較平日年平均92百萬車公里增加約4%。明日中秋節有出遊及返回居住地車流，國南向及北向共9個路段易塞車，包括國道1號南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國道1號北向苗栗-湖口、南屯-后里；國道3號南向土城-關西、快官-霧峰，國道3號北向關西-大溪、草屯-霧峰，國道5號北向宜蘭-坪林。而今日易壅塞路段主要為銜接國道的快速公路，包括中部台74線台中環線接國3的快官及霧峰路段、南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲路段。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。也建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。