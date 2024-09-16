道奇克服最大劣勢！大谷撐起半邊天　美媒曝稱霸國聯西區最大關鍵

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洛杉磯道奇隊本季從開幕以來一直飽受傷兵困擾。據統計，道奇球員因傷缺席的天數位居全聯盟之冠，不過，靠著大谷翔平、Mookie Betts等人的出色表現，球隊仍保住國家聯盟西區的領先地位。美國媒體《FanSided》記者Zachary Rotman認為道奇仍具備世界大賽冠軍的實力。傷兵對球隊成績的影響無庸置疑，因此球隊的板凳深度至關重要。像是明星外野手Mookie Betts受傷缺陣時，替補選手往往難以勝任，但對於那些陣容深度足夠的球隊，通常仍在9月保持季後賽競爭力。截至9月中旬，道奇因傷缺席的總天數達1,972天，位居大聯盟第一。儘管大谷幾乎天天出賽是件好事，但球隊打線後段棒次卻難以有所作為，加上先發投手群也因傷勢問題幾乎全數崩潰。Rotman指出，儘管道奇隊的傷病問題如此嚴重，卻仍能憑藉陣容深度穩坐國聯西區榜首，並保持爭奪世界大賽冠軍的機會，他自信寫道：「道奇還是很有機會爭奪世界大賽的冠軍。」