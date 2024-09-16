品冠被指詐騙1740萬元！他反控「遭黑衣人施壓」火速曬律師函反擊

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▲品冠過去曾受傷住院開刀，因此結識醫師夫婦。（圖／海蝶音樂提供）

▲品冠強調絕無詐騙情況，是裘女夫妻惡意抹黑，還找黑衣人對他施壓。（圖／海蝶音樂提供）

▲品冠火速公開律師函發表聲明，強調絕無詐騙情況。（圖／種子音樂提供）

馬來西亞籍歌手品冠有「情歌王」封號，溫暖嗓音獲得不少台灣粉絲喜愛，近日品冠卻捲入投資糾紛，遭一名裘姓醫師娘指控媒合了1740萬的投資款項，她把錢轉到品冠帳戶卻沒有下文，未出現在投資公司的股東名冊。對此，品冠今（16）日發出3頁律師函反擊，強調款項已幫醫師娘匯兌成美金至指定公司，品冠也反控醫師夫婦找黑衣人對他施壓，無中生有捏造謠言還曝光他的住家地址，強調會對醫師夫婦提告，維護自身名譽及清白。據《三立新聞》報導，一名裘姓醫師娘表示在2016年品冠受傷期間結識對方，當時丈夫幫品冠順利完成手術讓品冠可以繼續開演唱會，因此品冠夫妻多次請他們吃飯答謝，雙方因此展開交流。醫師娘指控她在品冠介紹下開始往中國投資，匯了1700多萬元到品冠指定帳戶請品冠幫忙轉帳，最後卻發現自己沒有出現在投資公司股東名冊，品冠夫妻也開始避而不見她，讓她決定提告品冠詐欺。針對以上指控品冠火速反擊，發出長達3頁的律師聲明，強調絕無裘女指控的情況出現。品冠表示他們確實有介紹包含陳志剛先生在內之多位兩岸友人介紹予其認識，但雙方之間的投資案品冠夫妻未曾參與，更沒有所謂的「媒介」或「說動」。品冠也強調是裘女主動請他幫忙匯兌美金，自己收到1740萬元的台幣後，也有將相應金額的美金轉出到裘女指定的香港帳戶中，雙方這段時間持續都有聯繫，絕對沒有所有避不見面的情況；品冠表示裘女在此期間未提出款項方面的疑問，裘女的名字也確實有出現在投資的公司控股名單中，都是網路可以查證的公開資訊。品冠更反控裘女夫妻找黑衣人對他施壓，因裘女丈夫饒姓醫師欠下5000萬的糾紛違約金，就設局約品冠夫妻到場，讓數名黑衣男子以債主名義向品冠夫妻討要千萬元，但品冠強調當初裘女匯給他的款項他已經全數轉成美金匯出，對方卻不聽，持續向品冠施壓。更有刺青男子找到品冠家中，對品冠夫妻造成巨大心理恐懼及陰影，也讓他們懷疑是裘女洩漏地址，決定提告追究責任。品冠最後喊話媒體：「勿遭裘叡翎女士惡意操弄、利用，黃品冠先生夫婦絕無可能屈從於裘叡翎女士之各種非法及脅迫手段。」品冠律師也表示將即刻針對裘女所犯之不法情事提出刑事告訴，盼事實真相透過司法程序儘速還原，以維護自身之聲譽及合法權益。