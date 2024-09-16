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超車大谷翔平成為國聯打點王！釀酒人Adames重拾全明星游擊手表現

記者吳政紘/綜合報導

▲Adames過去6場比賽進帳8分打點，目前以109分打點暫居國聯打點王，大谷則是以106分打點暫居第二。（圖／美聯社／達志影像）
▲Adames過去6場比賽進帳8分打點，目前以109分打點暫居國聯打點王，大谷則是以106分打點暫居第二。（圖／美聯社／達志影像）
美國職棒大聯盟密爾瓦基釀酒人今（16）日對上亞利桑那響尾蛇，釀酒人游擊手Willy Adames此戰6打數1安打，進帳2分打點，大谷翔平今（16）日在對上勇士的比賽，繳出4支2，2分打點的表現，Adames過去6場比賽進帳8分打點，目前以109分打點暫居國聯打點王，大谷則是以106分打點暫居第二，Adames前幾季受到傷病困擾，表現不如以往，今年健康回歸，打出全明星身手，目前32轟也突破個人單季最多轟紀錄。

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2021年光芒前大物新秀Wander Franco登上大聯盟，讓光芒決定將Adames交易釀酒人，光芒在交易中獲得J.P. Feyereisen和Drew Rasmussen，釀酒人則是獲得Adames和Trevor Richards，在加入釀酒人後，Adames遭遇傷病困擾，多次進出傷兵名單，也導致前幾個賽季的表現，相比起光芒時期，下滑不少。

健康開季　Adames繳出全明星身手

今年的Adames以健康的狀態開季，目前繳出2成53打擊率、32轟、109分打點，OPS.807的表現，32轟也突破個人單季最多轟紀錄，優異的表現也讓Adames首次入選MLB全明星賽，此外他熱情的個性，讓他在休息室成為領袖，也成為釀酒人球迷最喜愛的球員之一。

目前除了大谷和Adames外，教士明星三壘手Manny Machado和勇士重砲Marcell Ozuna以98分打點，並列國聯打點排行榜第三，在剩餘賽事還是有機會衝擊國聯打擊王。

▲Adames過去6場比賽進帳8分打點，目前以109分打點暫居國聯打點王，大谷則是以106分打點暫居第二，Adames前幾季受到傷病困擾，表現不如以往，今年健康回歸，打出全明星身手，目前32轟也突破個人單季最多轟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲Adames過去6場比賽進帳8分打點，目前以109分打點暫居國聯打點王。（圖／美聯社／達志影像）

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