Lamine Yamal持續發威！西甲開季5場進3球　締造本季足壇首見紀錄

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▲Lamine Yamal持續發威！西甲開季5場進3球。（圖／美聯社／達志影像）

西甲巴塞隆納超新星Lamine Yamal，在今（16）日凌晨巴塞隆納對上吉羅納的比賽中，個人獨進兩球，隨西班牙奪下歐洲盃冠軍後，Yamal在西甲開季後依舊維持高水準表現，本賽季西甲出賽5場取得3顆進球4次助攻，目前並列西甲射手榜第二名。根據足球數據網站《Whoscored》統計，Yamal在近兩個賽季贏得217次地面對抗，為西甲所有球員中最多，Yamal在上個月也當選西甲最佳U23球員，在17歲的年紀就踢出如此優異的表現，Yamal也被視為未來20年內，金球獎的有力競爭者。Yamal的好表現，也吸引不少歐洲豪門目光，根據西班牙《每日體育報》報導指出，法甲豪門巴黎聖日耳曼曾開出一份價值2.5億歐元（約合新台幣88億）的合約給巴塞隆納，希望能將Yamal納入麾下，但最終遭到巴塞隆納拒絕，巴塞隆納希望將Yamal培養成下一個梅西。