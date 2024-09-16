大谷翔平進階數據曝光！轉戰道奇四大驚人變化　揭露打擊爆發主因

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自從大谷翔平從洛杉磯天使轉戰洛杉磯道奇後，他的打擊表現顯著提升，這也是他逼近「50轟50盜」壯舉的關鍵。根據日媒《Baseball Channel》深入分析進階數據，總結出大谷擊球的「四大變化」，克服了過去的弱點，將成為道奇爭奪世界大賽冠軍的重要關鍵。在大谷轉隊道奇後，打擊數據顯示出他的進步主要集中在擊球比例的變化。根據《Baseball Reference》數據，2024年大谷的平飛球比例相較於過去3年顯著上升，而滾地球的比例則明顯下降。從2023到2024年，平飛球比例提升了3.7％，滾地球比例下降了7.3％，飛球比例也隨之增加2.3％，顯示出大谷能更有效把握擊球時機，擊出更具威脅性的打擊。強勁擊球率是評估一名打者擊球威脅性的重要指標，而大谷在效力道奇期間的強勁擊球率也有明顯成長。根據數據顯示，2024年他在強勁擊球率上達到近4年來的新高，提升多達5％，大谷翔平在擊球時更加能夠將力量轉化為強勁的擊球。一項顯著的改變是大谷對變速球的應對能力大幅提升。根據《Baseball Savant》數據分析，大谷過去面對變速球時，表現並不突出，尤其是在2022年，他面對變速球的打擊率僅2成，長打率也不到4成。然而，今年穿上道奇戰袍後，大谷對變速球的打擊率提升至3成41，長打率達到了驚人的7成18，這使得變速球成為他最擅長應對的球種之一。此外，大谷在2024年對變化球的長打率也突破了6成，無論是速度較慢的變速球還是變化球，都取得長足進步。不過，值得注意的是，儘管大谷在2023年面對速球時的打擊率高達3成80，長打率達到7成87，但到了2024年，這兩項數據有所下降，表明他在應對速球進行調整，以更好適應不同類型的投球策略。2024年，大谷翔平在好球帶中央區域的表現也有顯著變化。據《Baseball Savant》資料顯示，過去兩年大谷在這個區域的擊球表現並不理想，但2024年他擊中球心的機率增加9％，強勁擊球率也提高了15％，超過4成的擊球都屬於強勁擊球，也讓大谷的攻擊範圍更加全面。