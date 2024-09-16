718包毒咖啡藏垃圾21包愷他命藏鞋櫃

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市刑警大隊偵三隊追查一起販毒案時，循線查出有販毒份子祭出高薪誘惑初出社會的年輕人在第一線運送毒品；警方搜索許姓毒嫌住處時，發現嫌犯將7百多包毒咖啡包塞在垃圾中，另在鞋櫃中搜出21包愷他命。警方初估扣案毒品的市價超過百萬元。全案已依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。販售毒品害人害己，毒品嚴重影響人民身心，臺中市政府警察局刑事警察大隊偵三隊日前接獲情資，許姓犯嫌涉販賣毒品，有大量毒品咖啡包及愷他命等違禁品流入市場。警方展開跟蹤蒐證後，發現許嫌除販賣、吸食毒品外，竟以高薪誘惑社會新鮮人運送毒品，經掌握犯嫌身分，員警持搜索票進入藏身處所後，見鞋櫃旁有一大包垃圾，員警察覺事有蹊翹，打開竟發現內藏718包毒品咖啡包(總重約4400公克)，藉此規避查緝，試圖掩蓋販毒犯行，員警另於鞋櫃內亦發現21包第三級毒品愷他命(總重約350公克)。警方調查時，犯嫌稱利潤500元可以抽200元；藥腳初估一個月賺近10-20萬不等（大約跑5-6個月）。警方扣案毒品市值初估破百萬，所幸警方於許嫌欲販售前，將毒品全數查獲，即時防止大量毒品流入市場，影響民眾身心健康，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。再次呼籲遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品。