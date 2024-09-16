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《幕府將軍》橫掃艾美獎　真田廣之原型是他！被譽東方版權力遊戲

記者羅偉如／綜合報導

▲《幕府將軍》在艾美獎上勇奪18項大獎，真田廣之、澤井杏奈也分別成為日本首位艾美獎視帝、視后。（圖／Disney+）
▲《幕府將軍》在艾美獎上勇奪18項大獎，真田廣之、澤井杏奈也分別成為日本首位艾美獎視帝、視后。（圖／Disney+）
在第76屆艾美獎中寫下歷史，拿下包括劇情類最佳女主角、最佳男主角、最佳影集等18項大獎的《幕府將軍》，創下單季劇集入圍、獲獎數量最高記錄。男主角真田廣之同時身兼製片人，曾說過希望能透過此作「將日本文化正確地傳達給全球觀眾」，耗時5年才完成，被譽為是「東方版的權力遊戲」，究竟《幕府將軍》是怎麼樣的集大成之作？

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日美聯手打造　東方版「權力遊戲」

《幕府將軍》改編自英國小說家詹姆斯克萊維爾的同名小說，並由日本和好萊塢聯手打造。故事背景聚焦在日本戰國時期的「關原合戰」，講述17 世紀英國航海家約翰布萊克索恩遇上船難，意外著陸日本後，被捲入日本武士間的政治鬥爭之中，被譽為東方版的「權力遊戲」，既有震撼大場面，同時又將細節美感做到極致。

▲第76屆艾美獎在台灣時間16日上午8點舉行，《幕府將軍》被看好成為最大贏家。（圖／摘自IMDb）
▲《幕府將軍》中真田廣之飾演的吉井虎永，在歷史中的原型為「德川家康」。（圖／摘自IMDb）
帶你看戰國時代　男主原型是德川家康

雖然《幕府將軍》有著細膩的敘事技巧，讓觀眾不需要有深厚的歷史知識也能跟著深陷進故事魅力之中，不過若能稍微了解日本戰國時代的背景，也能增添不少觀影樂趣。

對日本歷史稍有涉獵的人都知道，戰國時期是日本最黑暗、卻也最精彩的一段過去。在那個梟雄輩出的時代，各大家族崛起，其中真田廣之飾演的吉井虎永，在歷史中的原型為「德川家康」，和其他5大老中另4位諸侯是對立關係，遇上來自英國的航海家約翰布萊克索恩後，發現對方身上擁有的武器，將可以為扭轉局勢。

歷史上的德川家康除了有「神君」以外，也有著「狡猾老狐狸」的形象，不過不可否認他是結束戰國亂世、帶來200多年和平的英雄。這也是真田廣之接下角色的關鍵原因之一。

▲《幕府將軍》澤井杏奈有可能成為艾美獎史上首位亞裔戲劇類影集最佳女主角得主。（圖／摘自IMDb）
▲《幕府將軍》澤井杏奈成為艾美獎史上首位亞裔戲劇類影集最佳女主角得主。（圖／摘自IMDb）
「鞠子夫人」家道中落　和英國水手譜出感情

劇中為將軍和英國航海家翻譯的，則是女主角澤井杏奈飾演的「鞠子夫人」，不但是故事中的關鍵角色，也是個具有神祕感的基督教女子。出身高貴的她，即便娘家叛亂失敗、家族被滅、被丈夫欺壓，依然堅毅不拔，誓言要重振家族風光，展現出東方女性的魅力。和英國航海家之間波動的感情線，也是劇情看點之一。

《幕府將軍》在今年艾美獎上一舉拿下劇情類最佳劇集獎，是史上第一部贏得此獎項的非英語劇集，真田廣之、澤井杏奈也成為日本首位艾美獎視帝、視后，相當風光。

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