《幕府將軍》橫掃艾美獎　真田廣之原型是他！被譽東方版權力遊戲

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▲《幕府將軍》中真田廣之飾演的吉井虎永，在歷史中的原型為「德川家康」。（圖／摘自IMDb）

▲《幕府將軍》澤井杏奈成為艾美獎史上首位亞裔戲劇類影集最佳女主角得主。（圖／摘自IMDb）

在第76屆艾美獎中寫下歷史，拿下包括劇情類最佳女主角、最佳男主角、最佳影集等18項大獎的《幕府將軍》，創下單季劇集入圍、獲獎數量最高記錄。男主角真田廣之同時身兼製片人，曾說過希望能透過此作「將日本文化正確地傳達給全球觀眾」，耗時5年才完成，被譽為是「東方版的權力遊戲」，究竟《幕府將軍》是怎麼樣的集大成之作？《幕府將軍》改編自英國小說家詹姆斯克萊維爾的同名小說，並由日本和好萊塢聯手打造。故事背景聚焦在日本戰國時期的「關原合戰」，講述17 世紀英國航海家約翰布萊克索恩遇上船難，意外著陸日本後，被捲入日本武士間的政治鬥爭之中，被譽為東方版的「權力遊戲」，既有震撼大場面，同時又將細節美感做到極致。雖然《幕府將軍》有著細膩的敘事技巧，讓觀眾不需要有深厚的歷史知識也能跟著深陷進故事魅力之中，不過若能稍微了解日本戰國時代的背景，也能增添不少觀影樂趣。對日本歷史稍有涉獵的人都知道，戰國時期是日本最黑暗、卻也最精彩的一段過去。在那個梟雄輩出的時代，各大家族崛起，其中真田廣之飾演的吉井虎永，在歷史中的原型為「德川家康」，和其他5大老中另4位諸侯是對立關係，遇上來自英國的航海家約翰布萊克索恩後，發現對方身上擁有的武器，將可以為扭轉局勢。歷史上的德川家康除了有「神君」以外，也有著「狡猾老狐狸」的形象，不過不可否認他是結束戰國亂世、帶來200多年和平的英雄。這也是真田廣之接下角色的關鍵原因之一。劇中為將軍和英國航海家翻譯的，則是女主角澤井杏奈飾演的「鞠子夫人」，不但是故事中的關鍵角色，也是個具有神祕感的基督教女子。出身高貴的她，即便娘家叛亂失敗、家族被滅、被丈夫欺壓，依然堅毅不拔，誓言要重振家族風光，展現出東方女性的魅力。和英國航海家之間波動的感情線，也是劇情看點之一。《幕府將軍》在今年艾美獎上一舉拿下劇情類最佳劇集獎，是史上第一部贏得此獎項的非英語劇集，真田廣之、澤井杏奈也成為日本首位艾美獎視帝、視后，相當風光。