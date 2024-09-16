《小朋友齊打交2》真人電影2025年上映！老粉絲嗨翻：童年回來了

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▲LF2作者小熊持續公布翻新版的角色美術圖。（圖／翻攝FB@Marti Wong）

▲《LF2》正在拍攝真人電影版，且最快在明年就會上映。（圖／翻攝YT@試當真Trial & Error）

▲LF2有多達24隻可操作角色，還可以朋友進行區域連線共鬥，成為電腦課中的首選遊戲。（圖／取自LF2官網）

香港遊戲《小朋友齊打交2》（LF2）是許多7、8年級台灣人的童年回憶，曾陪伴無數人度過刺激的電腦課。本作的香港作者小熊（Marti Wong），日前才宣布 2024 年聖誕節前《LF2》翻新版有望登上 Steam 之外，昨（15）日又加碼宣布好消息，就是《LF2》正在拍攝真人電影版，且最快在2025年就會上映。《小朋友齊打交2》這款遊戲是由香港作者小熊與好友浩然，兩人在 1999 年開發共同製作，採完全免費制，多達24隻可操作角色，且能用區域網路與朋友連線對戰，也因此成為許多台灣7、8年級生在電腦課時必定玩過的遊戲。後來《小朋友齊打交2》IP也曾出過線上遊戲，但過了好一段時間後，也不敵時代潮流變遷結束營運。沒想到十多年過去，小熊在2021年時就宣布《小朋友齊打交2》將展開翻新重置計畫，更在今年3月表示，單機版的製作部分已經完成，剩下連線模式、腳色圖形翻新等作業，預計最快在2024年聖誕節能在 Steam 上發表，若延遲則可能會在明年農曆過年或更晚公布。昨（16）日作者小熊再度發文，公布的卻是另一項喜訊，就是《小朋友齊打交》即將推出真人電影版，香港「天下一電影」合作，第一波公布了48秒的預告片，出現遊戲中角色的招式動畫，並寫上「小時候，我們為了甚麼而戰」，更在最後公布，暗示將在 2025 年上映。許多老粉絲看完預告後，也被喚起了童年的回憶，「童年回憶居然真的拍電影了，好期待」、「拜託台灣也要代理，超想看」、「LF2居然有劇情？我只記得一路打打打」、「一定要有冰火人跟邪鬼阿！古天樂超適合演邪鬼」。