巷仔內／柯文哲捲弊案風向變了？藍營、名嘴、國台辦相繼送暖聲援

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前台北市長、民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案鬧得滿城風雨，延燒逾半月至今尚未有停歇跡象，不過弔詭的是，名嘴圈近期卻有風向轉變的氛圍，尤其在國台辦「一聲令下」力挺柯文哲後，部分中國官媒、抖音常用的台灣名嘴，立場更為明顯。柯文哲弊案連環爆，相較民進黨態度，國民黨對柯卻是異常客氣，除了台北市議員鍾小平、游淑慧外，鮮少有藍委說重話，游淑慧甚至因積極追打京華城案，被黨內酸「不顧大局」，承受黨內非議、泰山壓頂；至於黨中央部分，一開始便定調「不落井下石」，黨主席朱立倫更暖心送暖，希望柯能平安度過難關。國民黨中央、黨團有默契不打柯，與即將開議的立法院局勢有關，從民眾黨團優先法案來看，將主攻司法、延續政治迫害基調，縱使國民黨內對柯案看法分歧，但身為「脆弱多數」的國民黨團，未來勢必要在其他法案、人事案與民眾黨團合作，「藍白合」以共同面對最大敵人－「民進黨團」，也因此，藍營喊出60席（國民黨團52席、民眾黨團8席）團進團出，面對高度衝突的人事案上，新會期將掀起腥風血雨。此外，據台灣民意調查基金會今（16）日公布的最新民調顯示，柯文哲感情溫度已創下個人歷史新低紀錄，不過，政黨方面未受衝擊，超過230萬人仍繼續支持民眾黨，想要吸收「小草」的國民黨，顯見在這局沒有得利。另外一方面，國台辦日前針對柯文哲案表態，直批總統賴清德操作司法、製造綠色恐怖，欣然接受的民眾黨還持續喊話，期盼外界關注，引起網紅「波特王」諷刺「87是不是」；事實上，國台辦的發言，等同將共產黨支持民眾黨畫上等號。而在國台辦一聲令下後，部分中國官媒、抖音常用的台灣名嘴無獨有偶發表質疑北檢、批評台灣司法的言論，引起外界聯想。抖音常用名嘴、國民黨籍前外交官介文汲9日爆料，美國在台協會（AIT）將出手干預、關切柯文哲案，涉外人士則示警說，介文汲為柯文哲開脫，誣指AIT將干預我國司法，國台辦11日也接連在例行記者會聲援柯文哲，雙方連動性強，已經不只一次被國內外智庫揭露；該人士諷刺，藉由過去擔任民主國家外交官的資歷，甘願配合北京當局做馬前卒，令人感到不齒。