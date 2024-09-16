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家豪是你！日本人AI生成「典型台灣男子」　一票秒認親：我認識他

記者潘毅／綜合報導

▲一位日本網友，使用AI軟體繪製出經典「台灣男子」的模樣，結果照片公布後，立刻在台灣各大社群上爆紅。（圖／X@dandohque）
▲一位日本網友，使用AI軟體繪製出經典「台灣男子」的模樣，結果照片公布後，立刻在台灣各大社群上爆紅。（圖／X@dandohque）
近年來AI技術進步神速，就連各國民眾「大眾長相」都能創造出來！近期就有一位日本網友，使用AI軟體繪製出經典「台灣男子」的模樣，結果照片公布後，立刻在台灣各大社群上爆紅，一票人紛紛出面認親「我身邊就有這樣的人！」

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日本網友「りゃん@ダンドー・キュー」在社群平台X上發布多組AI繪圖生成的圖片，他使用AI軟體生成在台灣生活的男生日常模樣，結果生成的男子戴著黑框眼鏡，髮型則是經典的百元剪髮兩邊鬢角推高，手中還拿著台灣招牌的珍珠奶茶，看起來相當忠厚老實。

▲AI眼中的台灣男子在路邊聊天吃雞排。（圖／X@dandohque）
▲AI眼中的台灣男子在路邊聊天吃雞排。（圖／X@dandohque）
這張照片立刻在各大社群上爆紅，許多台灣網友紛紛留言驚呼「這根本我表哥的樣子」、「好像真的有認識這個人」、「在竹科上班，然後名字叫家豪、冠廷、冠宇、建宏、志明其中一個」、「說他是我隔壁鄰居我都信」、「特徵都掌握到，AI跟作者真的太強了」。

▲AI眼中的台灣男子，你身邊有認識這樣的男性嗎？（圖／IG@taiwanaiboys）
▲AI眼中的台灣男子，你身邊有認識這樣的男性嗎？（圖／IG@taiwanaiboys）
隨後這位日本網友還繼續生成其他台灣男子系列圖片，包含背著包包在登山的過程，以及在路邊聊天吃著雞排的模樣，每一種型態都像是台灣街頭能見到的風景，AI與這位日本作者真的完全摸透了台灣的風貌。


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