「台灣用錢挖角李珠珢」韓粉不滿　炸鍋怒批：一律拒喝珍奶

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▲韓國媒體報導後，立刻掀起韓國粉絲怒火，紛紛群起抗議。（圖／Channel A）

▲李珠珢無預警公布9月的3場應援取消，因為身體抱恙需要住院治療。（圖／李珠珢IG）

韓職起亞虎啦啦隊新星李珠珢，憑藉「三振舞」擄獲大批粉絲，7月來台交流後更是人氣爆棚，台灣球迷紛紛敲碗她來台發展。然而近日韓國各家媒體和網路新聞鋪天蓋地大肆報導「台灣用錢挖角李珠珢」，引發南韓粉絲猛烈批評，甚至放話要抵制台灣的產品，讓也不少台灣球迷直呼：「韓媒真的炸鍋了！」李珠珢先前隨隊來台參與中職富邦悍將主題日，迷倒一票台灣粉絲，隨後紛紛傳出球團有意挖角李珠珢來台發展的消息。而近期YTN、Channel A等多家韓國媒體大肆報導，內容指出台灣某球隊以高額薪酬及頂級明星待遇積極邀請李珠珢加盟，並承諾為她在台灣提供更多發展機會。消息曝光立刻掀起韓國人怒火，紛紛猛烈批評台灣人用錢挖角啦啦隊成員，「台灣用錢搶走我們啦啦隊」、「台灣是小偷」、「台灣人真的很奇怪，為什麼這麼喜歡啦啦隊？」等激烈言論也開始逐漸出現，甚至還有人放話要抵制台灣的產品，包括電子產品、珍珠奶茶等都一律禁止購買。而李珠珢上個月底才公布自己9月班表只有3天，令許多球迷叫苦連天，沒想到14日她又無預警宣布因身體不適需要住院治療，僅剩的3場應援全都取消，讓粉絲都相當擔心她的身體狀況。