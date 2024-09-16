子瑜成迷因主角！亂入男團直播秒關門　和粉絲告狀「沒人跟我說」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜（左上）不小心亂入BOYNEXTDOOR的直播畫面中，開門後秒關門的片段被做成迷因瘋傳。（圖／Mnet ）

▲金在中（右）認證子瑜（左）個性很有趣，是娛樂公司喜歡的類型。（圖／子瑜 IG）

韓國女團TWICE的台灣成員子瑜，在本月初發行首張個人迷你專輯《abouTZU》，以SOLO歌手之姿出道。為了宣傳專輯，子瑜勤跑各大節目露臉，過去都是和TWICE成員們一起，如今獨當一面的模樣，也讓粉絲欣慰子瑜真的長大了！最近子瑜在出演音樂節目時，不小心亂入別的男團的直播，子瑜瞬間關上門的畫面被做成迷因梗圖瘋傳，對此她本人委屈表示：「都沒人跟我說！」子瑜在12日登上Mnet節目《M Countdown》期間，原本在待機室休息的她，突然打開門，沒想到外面竟坐著一排人，原來是男團BOYNEXTDOOR正在進行節目的直播單元，子瑜雖然火速關上門，但由於是現場直播無法剪輯，因此全都被播放出去，子瑜開門又關門的畫面還被粉絲剪輯成迷因梗圖，笑說簡直像是「過年打開房門後看到親戚的自己」，也有人直呼子瑜假裝鎮定的模樣太可愛。在之後的簽名會上，子瑜也對此事做出了回應，娓娓道來當時的過程，她表示原本的確打算要出去，結果一打開門看到眼前景象，發現不對後就立刻把門關上了。待機室裡的工作人員也都笑翻，工作人員們雖然都知道外面在直播，但以為子瑜不會開門出去，因此就沒有特別交代她，讓子瑜用委屈的口氣說：「大家都沒跟我說！」看似個性內向安靜的子瑜，卻總是有許多「意外的笑點」，常常一個不經意的舉動就能逗笑TWICE成員和粉絲們。先前她登上前輩金在中的節目時，金在中也說原本以為子瑜是偏無趣、冷靜的類型，但錄製節目後覺得並非如此，子瑜的無厘頭還讓已經成為娛樂公司老闆的金在中都大讚：「是娛樂公司會喜歡的類型。」生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》