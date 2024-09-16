張艾嘉演技征服加拿大國寶級名導　《鬼才之道》抓住加拿大觀眾

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▲張艾嘉（左）與多倫多影展執行長卡麥隆貝利歡喜合影。（圖／東昊提供）

▲王淨（左）與徐漢強很開心《鬼才之道》在多倫多影展得到很好的觀眾迴響。（圖／牽猴子提供）

台灣電影、影人在多倫多影展大受推崇！影后張艾嘉以新片《女兒的女兒》的感人演出獲「站台」單元難得一回的「特別提及」獎，樂得笑言：「還好有改機票，才沒有錯過人生中第一個『特別提及』的殊榮。」今年擔任「站台」單元評審團主席的是加拿大國寶導演艾騰伊格言，他解釋：「張艾嘉在《女兒的女兒》飾演內心矛盾的母親，展現了卓越演技。這位偉大的演員交出了她生涯最出色的表演之一，我們很高興將這位台灣電影的傳奇人物列入最榮譽的提及名單。」這也是「站台」單元自2015設立以來，首度破例頒發「特別提及」獎。身兼《女兒的女兒》主角和監製，張艾嘉為這部片子投入了6年，直到多倫多影展世界首映才首度透過大銀幕觀賞，覺得非常感動，坦言：「很多人問我如何準備《女兒的女兒》的母親角色，我只能說我沒辦法以一個演員或表演者的角度來詮釋，而是單純以一個女人的狀態來成就角色。」在多倫多獲得肯定的不止張艾嘉，還在全台各地上映的《鬼才之道》，意外在北美找到知音，拿下「午夜單元（Midnight Madness）」觀眾票選獎亞軍，僅次於黛咪摩爾主演的坎城得獎電影《懼裂》，難能可貴。台灣影片之前在該影展獲票選獎，則有李安的《臥虎藏龍》。《鬼才之道》導演徐漢強感性說到：「片子在多倫多午夜單元放映時，儘管真的是午夜 12點播放，但北美的觀眾們從頭到尾都好熱情給予回應，一下大笑一下鼓掌又哭出聲音來，讓我有點受寵若驚，原來故事中要傳達的情感可以如此地跨越種族和地區。」他誠心感謝多倫多影展及所有支持《鬼才之道》的觀眾們，和他一起遠赴加拿大出席北美首映的王淨得知此訊息，當下反應是尖叫跳起來！除了有無法言喻的感動，也覺得很榮幸：「謝謝多倫多的觀眾們從首映那天就毫不吝嗇地給予我們超乎想像的溫暖和愛！《鬼才之道》可以推廣給更多來自不同地區的朋友，真的很開心！」男主角陳柏霖雖然沒有前往影展，但他的「愛的視線」已經揚名海外，對獲獎一事他也興奮不已，說道：「這是一部屬於這世代有共鳴感的喜劇電影，不會因為語言有所隔閡，太感動了！好想抱一抱漢強。他做到了。」歐美甚至有網友在社群網站上敲碗：「《鬼才之道》已成為我2024年的最愛電影之一，拜託各大發行商，讓這部片也能在北美上映！」