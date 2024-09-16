特企／台北秋季加盟展登場！李多慧強力應援創業新手

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2024年台北秋季加盟展即將自9月20日起至23日於台北世貿一館登場，今年秋季展集結130個品牌、350格攤位進駐，預計在2024年底帶來6,500個工作機會、拓展1,300家實體店面，挹注近20億元加盟周邊商機，啦啦隊女神李多慧也將親臨展場，品嘗台灣著名的連鎖餐飲品牌美食，並為創業新手加油打氣。本次加盟展餐飲類品牌佔據近六成，顯示台灣創業族群仍然以大眾最愛的美食為大宗，一向熱愛逛夜市、品嘗台灣小吃的李多慧，這次也應主辦單位台灣連鎖加盟促進協會的邀請，將在9月22日下午抵達世貿一館展場，帶來一連串的熱舞表演，為加盟創業者強力應援，接著將走訪晨間廚房、麻辣天后、初韻、自然.湉、第一味等五家品牌展覽攤位，品嘗台式早午餐、麻辣炒香鍋、手搖飲等道地台灣美食。除了本土台灣美食，這次也有3家日韓知名餐飲品牌跨國來台投資，像是成立於2020年的YAKINIKU SUDAKU日式燒肉店，以平價近江牛燒肉體驗進軍台灣市場，目前已在日本全國擁有超過50家門店，並迅速成為近江牛領域的國內交易量第一的企業。來自韓國的KODAEJI韓式燒烤則主打五花肉，透過品牌專利的直火燒烤技術，即使在家中也能重現戶外燒烤的風味，以低鈉水果混合製成的「拌麵醬」，不僅提升風味，還兼顧健康。另一家也是來自韓國、擁有35年歷史的的SOONCHICKEN韓式炸雞品牌，則主打從甜鹹口味的經典醬料到帶有異國風味的泰式辣椒醬，滿足不同口味需求。此外，展覽期間也將在2024年9月20日到21日，連續兩天舉辦「2024國際連鎖加盟產業論壇」，聚焦全球市場的拓展策略及行業趨勢，匯集來自亞洲、歐美等地的業界專家，帶來各自國家的市場洞察，並由台灣知名主播路怡珍擔任與談人，與各海外專家進行國際加盟產業綜合座談。第二天邀請到國際通商法律事務所的許修豪律師分析美國加盟經營法規的考量，也邀請台灣知名連鎖品牌與Google分享品牌海外拓展行銷指南。