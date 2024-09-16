調查柯文哲案有無洩密！北檢傳喚5記者、強調：絕無洩漏偵查內容

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民眾黨主席柯文哲涉弊案遭羈押，被媒體爆出USB內容「小沈1500」，遭質疑偵查過程洩密，北檢為自清分他案調查，16日上午，以證人身分傳喚三立記者馬郁雯，庭訊約2小時左右，馬郁雯等人步出北檢離去。北檢指出，依目前查證情形，足認本案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容之情事，而記者基於保護消息來源之天職及新聞倫理要求，拒絕透露提供訊息者之真實身分，宜予尊重，因此，請外界勿再以臆測、捕風捉影之方式，無端指摘有違反偵查不公開之情事。據了解，柯文哲涉弊案遭羈押禁見，記者馬郁雯於節目中指出，獨家掌握柯文哲USB記帳內容「2022/11/1小沈1500沈慶京」，且明確表示1500代表的是「1500萬元」，強調經營檢調線多年，消息來源可靠，引發外界質疑偵查外洩之疑慮。對此，北檢主動分案調查，先後傳喚「鏡週刊」、「菱傳媒」等記者，以及16日上午傳喚馬郁雯，共5名記者到北檢說明。北檢表示，經初步查證，記者依據消息來源轉述見聞或依據多年採訪經驗，加上本案關係人之公開受訪內容，及法院發布之新聞稿內容等素材，綜合分析判斷後撰稿。並強調，記者報導之消息來源均非來自本署、廉政署、調查局及法院等相關公務人，且報導與本案卷證亦有諸多不符之處。呼籲外界勿再無斷揣測消息外洩。