長途航程網路不斷線！國泰航空供「2艙等旅客」　搭機免費用Wi-Fi

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國泰航空宣布，頭等及商務客艙旅客於搭乘配備網路功能的航班期間，現可享用免費機上無線網路服務，進一步提升旅程體驗。國泰航空從2022年開始，為頭等客艙旅客提供免費機上無線網路服務。隨著於部分航班成功試驗後，國泰航空已將此免費服務延伸至搭乘所有已配備網路功能航機的商務客艙顧客。國泰鑽石卡會員亦將於11月，可在所有機艙內享用免費無線網路服務。國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示：「國泰航空致力為顧客投資，以進一步提升旅程體驗。目前頭等及商務客艙旅客都可以免費享用機上無線網路服務，我們也即將為鑽石卡會員提供此項服務，讓他們不論商務出行或休閒旅行，都可在航機上時刻保持聯繫。」免費的機上無線網路服務範圍一如收費網路，旅客可以查閱電子郵件、瀏覽網頁、聆聽串流音樂、使用社交媒體和通訊應用程式、存取雲端服務及其他專業應用程式。旅客每次可連接一台裝置使用服務，也可於航程中隨時轉換裝置。搭乘任何客艙的旅客在航程中都可以免費瀏覽cathaypacific.com和國泰品味網頁資訊。目前，國泰航空超過九成的航機已配備無線網路服務，包括所有長途客機，並計劃在2025年中旬將服務延伸至整個機隊，為所有旅客帶來連繫無間的飛行體驗。