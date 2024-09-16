國慶晚會傳經費不夠北市府向韓國瑜求救　觀傳局回應了

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今年國慶晚會10月5日移師台北大巨蛋舉行，媒體今（16）日披露，由於天后江蕙復出開唱、加上總統賴清德出席維安升級，導致經費暴增，北市府還因此向慶籌會主委、立法院長韓國瑜「調頭寸」。對此，北市觀傳局回應，今年晚會經費依過往活動經驗評估，標案預算為1950萬元；若有經費不足問題，得標廠商可向民間募資。《聯合報》報導，今年國慶晚會經費暴增，北市府希望中央協助補齊差額，進而向慶籌會主委、立法院長韓國瑜求救。但韓國瑜找公股行庫募款時，卻因文總已先行為總統府光雕募款遇到「卡關」。對此，台北市政府觀傳局回應，今年國慶晚會移師台北市舉辦，屬國家級慶典，也是第一場在台北大巨蛋辦理的非體育賽事活動。考量活動規模及觀禮貴賓，北市府對整場活動的維安動線等細節都非常重視。依過往經驗評估，今年晚會經費標案預算為1950萬元，將循例由慶籌會協助952萬9000元、市府支應997萬1000元；若有經費不足問題，得標廠商可募集民間資源。