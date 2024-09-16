《魔法阿媽2》募資超標了！11天狂吸1030萬　近4千人補當年電影票

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▲《魔法阿媽 2：魔法小豆苗》9月5日起開始在募資平台上線，結果短短11天就超標達成，且金額還在持續增加中。（圖／翻攝嘖嘖平台）

▲台灣動畫片《魔法阿媽》深植人心，目前仍在偏鄉免費放映。（圖／國家電影及視聽文化中心）

《魔法阿媽》晉升阿祖繼續展開冒險！日前《魔法阿媽》宣布推出續集《魔法阿媽2：魔法小豆苗》，同時在9月5日公布募資計畫，沒想到短短11天就達成1000萬元目標，而且募資人數還在持續增加中，目前已經有近4千人補了當年電影票錢。《魔法阿媽》於 1998 年發行，由黃黎明編劇、王小棣執導、漫畫家麥人杰聯合郭景洲、王登鈺、陳偉松等動畫界大師共同參與製作，斥資新台幣4000萬元，以台灣鬼神信仰等劇情為主軸，刻畫出豆豆與阿媽間深刻的祖孫情誼，成為許多台灣人記憶中的童年，但動畫官方坦言，當年電影院票房僅428萬元。《魔法阿媽 2：魔法小豆苗》也在9月5日正式於嘖嘖平台上展開募資，推出各種贊助方案，其中最具特色的方案包含428元的「種下一顆小豆苗」方案，因為當年《魔法阿媽 》票房為428萬，因此才制定這個價格，贊助者可得到票卡紀念書籤，以及導演的一封信。此外，魔法阿媽團隊也推出各種贊助加贈周邊，包含「酷羅西羅的門神版啤酒對杯、小扁紓壓球、阿媽保庇御守、符咒貼紙、電影海報」等，而最厲害的就是，需要贊助10220元的「等待多年的感動」方案，象徵等待10220天，才等到《魔法阿媽 2：魔法小豆苗》在2026年正式上映，沒想到要價破萬的贊助方案，也已經吸引多達209人次贊助。贊助方案當中還有一個，方案價格為3680元，贊助者可以捐贈，讓阿媽的愛與足跡繼續傳遞給下一代，結果這個方案也已經累積多達156次贊助，相當暖心。截至今（16）日下午5點，《魔法阿媽 2：魔法小豆苗》的募資已經超標達成，在11天之間累積3913人贊助，金額已經高達1033萬多元，許多贊助者紛紛表示，長大後還能有機會補上那張電影票，可說是相當幸運且值得感動的一件事。