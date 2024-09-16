張立東開箱混血正妹香閨！湘綾戰袍邀「一起洗澡」：北鼻進來嗎

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▲張立東開箱台泰混血美女湘綾的香閨，過程中沒有放過自肥機會。（圖／好看娛樂提供）

▲湘綾秀出性感寫真集，讓張立東為之瘋狂。（圖／好看娛樂提供）

台泰混血美女湘綾在IG上擁有56萬粉絲，她現身張立東YouTube頻道《東東隆咚鏘》的招牌單元〈來去婆家〉，穿著居家睡衣入鏡，還應張立東要求，換上性感戰袍，在浴室配合演出，問張立東說：「北鼻要進來洗澡嗎？」湘綾在影片中大方公開私密閨房，張立東看到奢華電競房、鋼琴，不停發出驚呼聲，大讚湘綾簡直是技能包滿點。湘綾還秀出之前拍攝的性感寫真集，讓張立東為之瘋狂，當場暈船「一看入贅」。他沒放過自肥的機會，在參觀浴室時提議湘綾可以戴上洗臉髮帶，增加居家感甜蜜氛圍。湘綾從善如流，還配合地想出台詞，嬌嗔問道：「北鼻要進來洗澡嗎？」讓張立東臉上笑容沒停過。內外兼具的湘綾還有丙級中餐證照，舉凡客家小炒、糖醋排骨、紅燒肉全都難不倒她。張立東當場出題考驗湘綾的廚藝，要求她必須使用國民非油炸零食「蝦味先」做出創意料理。本身有投資餐酒館湘綾立刻端出一道「馬鈴薯沙拉佐蝦味先」，完全沒被考倒。不僅如此，因為被張立東搜出性感戰袍，湘綾也配合換上戰袍，端出愛的料理，親手餵食請張立東品嚐。張立東一吃就驚呼：「很適合！」不停稱讚蝦味先香酥脆的口感和沙拉超搭，完全是畫龍點睛。張立東對湘綾的手藝讚不絕口，卻形容她換上性感戰袍後彷彿是「黑寡婦」、「未亡人」，令湘綾哭笑不得。說到未來計畫，湘綾再度讓張立東大開眼界，因為除了餐酒館，她還有經營懶人露營地、下午茶咖啡廳，相當有商業頭腦。