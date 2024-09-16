Vivienne Westwood最齊全配件快閃店！開吃土星雞蛋糕、SOMA奶茶

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▲新光三越台北信義新天地A8今開幕Vivienne Westwood快閃店。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2024秋冬全新糖果拼接花紋，包款選擇不少。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Vivienne Westwood快閃店擁有最齊全配件。（圖／記者蕭涵云攝）

▲最受歡迎的土星珍珠飾品，A8快閃店貨量齊全。（圖／記者蕭涵云攝）

▲秋冬新品款式超齊全。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Vivienne Westwood快閃店即日起快閃至11月3日。（圖／記者蕭涵云攝）

▲獨家土星雞蛋糕還打造成聖代，超萌必吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲下午茶套組的外帶提袋還是浮誇土星造型，時尚迷必收！（圖／記者蕭涵云攝）

▲快閃店附設Vivienne Westwood Café。（圖／記者蕭涵云攝）

▲喜歡Vivienne Westwood包款的鐵粉有福了，一整櫃的配件開逛。（圖／記者蕭涵云攝）

▲CURISTA COFFEE奎士咖啡「巨可頌」288元、「扁可頌」2入188元、7公分「迷你可頌」9入458元。（圖／奎士咖啡提供）

叛逆又時髦的Vivienne Westwood，隨著BLACKPINK Lisa在MV中著用、並塑造Jennie演唱會造型，又成炙手可熱的流行指標。今（16）日Vivienne Westwood快閃店以幸運草綠襯托黃色土星的搶眼店裝，全新降臨新光三越台北信義新天地A8，開賣最齊全尺寸的珍珠飾品配件、獨賣2024秋冬糖果拼接格紋及咖啡皮革包款；並附設Café超萌必吃獨家土星雞蛋糕、SOMA奶茶歐蕾下午茶。由英國龐克教母創立的Vivienne Westwood，早在1971年以叛逆龐克風掀起話題；歷經新浪漫主義、海盜風格，再到近年關注永續環保議題、並大膽挑戰解構主義，創立超過50年來與時俱進。原本就備受時尚迷推崇的珍珠項鍊、土星Logo，更因受到頂流偶像愛用，掀起趨勢大熱的風潮。全新進駐新光三越台北信義新天地A8一樓的Vivienne Westwood快閃店，別開生面以幸運草綠襯托黃色土星打造搶眼店裝，最新款還包括ISEMENE水晶土星系列、Ｍayfair坦桑石黑紫系列也都有陳列。而2024秋冬全新糖果拼接花紋的繽紛童趣設計，也擁有一整排Mini Yasmine、Chelsea、Daisy、Granny包款；以及一整排的最新款主打咖啡皮革的配件。服裝靈感源自《少年維特的煩惱》，以盎然森林色調襯托秋日陽光般閃爍的土星標誌，同時成為快閃店最醒目的花紋識別；在服飾單品上則呈現帶有田園景色的多樣印花浪漫主義。快閃店同時附設Vivienne Westwood Café，打造極具標誌性的獨家土星雞蛋糕，並攜手SOMA開喝經典原味茶歐蕾與高山菁茶歐蕾，推出限定下午茶套組，搭配超浮誇外帶提袋，預料將掀起社群打卡熱潮。台北新光三越A8的Vivienne Westwood快閃店，期間限定9月16日至11月3日登場，「土星雞蛋糕＋SOMA奶茶」下午茶套組250元。即日起至9月22日，凡單筆消費滿10000元即可享有「現折10000元」優惠；即日起至11月3日，凡購買滿10000元可享「經典土星化妝包」或「土星雞蛋糕聖代」乙份（不累贈）。另外，「CURISTA COFFEE奎士咖啡」則全台首創一次集結3款可頌作品，攜手世界麵包大師賽冠軍王鵬傑師傅，合作開發有27公分長的浮誇系「巨可頌」即日起至9月30日限定發售、「迷你可頌」則於11月期間限定推出。採用紐西蘭天然奶油，出自王鵬傑師傅的33層交織工法，創造細緻且層次分明的酥脆口感，奶香四溢；迷你可頌規劃成外帶盒可搭配太妃糖、牛奶煉乳、酸甜藍莓3款沾醬。另外10月限時販售的扁可頌則配以黑糖煉乳、焦糖肉桂沾醬。