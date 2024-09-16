大谷翔平將破道奇「隊史49轟」紀錄！前保持人：由GOAT來再好不過

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截至目前為止，MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，本季已打出了47支全壘打和48個盜壘，接近史無前例的「50轟50盜」。另外，他也很有機會打破由Shawn Green 保持的單季49轟隊史紀錄。今（16）日Green本人在接受《Dodger Nation》訪問時樂觀其成，直言：「如果無論如何它都會被打破，那最好是被史上最好的球員」，大方為大谷應援。大谷翔平目前只差3支全壘打和2次盜壘，就能完成大聯盟首次50轟50盜壘。另外他在加入道奇隊的第一個賽季就接近打破隊史紀錄，也是相當不可思議也很美妙的故事。作為現有紀錄保持人，Green在接受美國媒體電話訪問時表示，「我認為大谷是有史以來最偉大的棒球運動員。如果他今天退役，他就將成為棒球界的GOAT。」Green樂見大谷破自己記錄，並享受這種過程，「對我來說，在道奇隊保持單季最多全壘打紀錄絕對是一種榮譽。但如果它總有一天都會被打破，那由史上最偉大的球員打破它不是更好嗎？ 」「他給對方球隊施加很大的壓力，這傢伙即將打出50支全壘打，但若你保送他上壘，他也可以盜壘。」Green感嘆大谷翔平的強大，稱讚他可以用很多方式影響比賽，「盜上二壘、盜上三壘，這就是為什麼你別無選擇，只能和他對決。大谷的魅力不僅在於全壘打和盜壘。」Green生涯曾效力藍鳥隊、道奇隊等4支球隊，生涯共打出了328支全壘打。2001年，他在道奇隊打出49支全壘打，至今仍然是球隊紀錄。大谷還要打出2轟才能夠破紀錄。