許瀞蔆曝超荒謬初戀！陳子玄、張靜之聽完傻眼：妳是有PTSD吧

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▲▼許瀞蔆（左1）完全忘記初戀的故事。（圖／翻攝自YouTube你有故事嗎？）





▲許瀞蔆（下圖）在《你好我是誰2》中飾演洪小鈴（上圖）的女兒。（圖／翻攝自YouTube 大愛）

童星出身的許瀞蔆拍過許多知名電影、電視劇，包括《野蠻小子》、《你好我是誰2》、《無罪推定》等等，而她和演藝圈好友陳子玄、張靜之和楚翔成立YouTube頻道「你有故事嗎」徵選觀眾故事拍成短劇引來廣大迴響，近來他們分享起自己的人生小故事，最新一集中聊到初戀，許瀞蔆說她的初戀30秒就能講完，原本大家不相信，結果她一講完，其他3個人目瞪口呆，張靜之還說她根本是有創傷後壓力症候群（PTSD）。許瀞蔆在節目上透露初戀對象是哥哥的大學同學，常常到她家串門子，還會跟她家人一起在客廳打地鋪過夜，久而久之就在一起，講到這裡另外3個人已經覺得荒謬，怎麼會因為這樣就交往？許瀞蔆接著說，「後來上高中他都還有載我上下課，後來不知道為什麼就分手了，連有沒有吵架都不記得。」張靜之就說，「」楚翔還說，「是不是妳太難過，不然怎麼可能忘記。」陳子玄直接聽不下去，「妳的故事是不是掰的！」讓許瀞蔆覺得自己好悲情。張靜之接著問第二任男友的故事，許瀞蔆信誓旦旦說這個她就記得了，對方是高中的學長，她是舞蹈班，學長是戲劇班，整個科系都知道他們在交往，也沒有人反對，張靜之問重點，「怎麼在一起的？」許瀞蔆又陷入苦思，表情還有點心虛，張靜之馬上轉頭跟陳子玄說，「她又要掰，她還沒想到那裡。」陳子玄直接要她去看醫生，「」許瀞蔆最後對鏡頭喊話，要找學長出來對質。雖然談戀愛的事情都不記得，但剛出道想當演員的心許瀞蔆記得很清楚，她從小學五年級拍大愛第一部戲時就知道，這輩子就是要一直演下去，近來她在剛播畢的電視劇《你好我是誰2》中飾演洪小鈴的女兒，由於劇中洪小鈴有早發性失智，年紀輕輕就忘記女兒的樣子，許瀞蔆握著媽媽的手，希望再聽一次媽媽叫她的名字，母女之間最遙遠卻又深刻的感情，讓許多觀眾都看哭，「瀞蔆把曉貝演得好好～我跟著哭了」、「給曉貝，我整個崩潰大哭」、「跟著瀞蔆一起哭了」。