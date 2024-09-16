邀7大派系赴官邸餐敘　賴清德：勿談2026選舉、允諾不沒收初選

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身兼民進黨主席的總統賴清德在就職滿100日之際，邀請民進黨7大派系要角赴官邸餐敘，除了秉持「派系共治」傳統外，未來也將每2個月開一次便當會；此外，針對2026選舉，賴清德也在會中表態，承諾絕對不會沒收初選，一定會公平公正，讓各派系放心。賴清德在8月21日中常會中，就已向黨內呼籲，不要在這個時間點談論縣市長選舉，目前最重要任務是推動福國利民政策、幫助國家發展。時隔一周，賴清德便在8月28日晚間邀請派系代表赴官邸吃便當，據悉，會中多聚焦討論政策，不過仍有觸及2026選舉，賴清德在會中向派系承諾，絕對不會沒收初選，一定會公平對待每位人選、推出最有勝算的人。不過，賴清德也重申，黨內現階段不宜討論選舉議題，應先關注執政政策，更不該因選舉而彼此攻訐，呼籲各派系約束成員。當日出席的各派系代表包含新潮流林錫耀、段宜康；正國會林佳龍、林右昌；綠色友誼連線陳勝宏、林益邦；湧言會王定宇、顏曉菁；英系代表陳其邁、翁章梁；蘇系代表張宏陸、蘇巧慧；民主活水由卓榮泰、馬永成代表與會。