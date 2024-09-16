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一盤賣133元被嫌貴！Uncle Roger開首間炒飯餐廳　回應價格爭議

國際中心賴正琳／綜合報導

▲本名黃瑾瑜的知名網紅Uncle Roger在馬來西亞開設第一家炒飯餐廳。（圖／翻攝自YouTube）
▲本名黃瑾瑜的知名網紅Uncle Roger在馬來西亞開設第一家炒飯餐廳。（圖／翻攝自YouTube）
因評論西方廚師製作炒飯等東方料理而聲名大噪的脫口秀演員Uncle Roger，近期回家鄉馬來西亞開設首間炒飯餐廳，吸引粉絲前來光顧。

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據悉，這間炒飯餐廳命名為「Fuiyoh It's Uncle Roger」，由於粉絲眾多，開幕當日有人排隊3小時才能入內用餐。有部分網友則批評該餐廳一盤炒飯賣18元（約新台幣133元）是天價，十分昂貴。

炒飯在馬來西亞深受各民族喜愛的平民美食，一般約馬幣10元（約新台幣74元）內就能買到到。對於自家炒飯賣18元被形容是天價，黃瑾瑜接受當地媒體訪問時說：「RM18哪裡貴？你在Mamak檔（當地連鎖24小時餐廳）吃炒飯都要RM12，這裡是Pavilion，有冷氣，樓下有各種名牌可以帶女朋友去逛街，haiyaa，哪裡有貴？」

本名黃瑾瑜的Uncle Roger指出，他之所以選擇回馬來西亞開餐廳，是因為當地有最好吃的美食，這也讓馬來西亞人成了最挑剔的美食家，另外他不諱言餐廳的食物都有加味精，他也歡迎客人自行攜帶味精「添料」。

▲Uncle Roger在首間炒飯餐廳與商標合影。（圖／翻攝自Instagram）
▲Uncle Roger在首間炒飯餐廳與商標合影。（圖／翻攝自Instagram）

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