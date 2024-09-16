北檢約談記者查洩密稱無違法　民眾黨嗆「球員兼裁判、虛應了事」

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台北地檢署查民眾黨主席柯文哲相關案件，並針對外界質疑是否內部有人洩密、提供媒體各式獨家帶風向分案調查。北檢連日傳喚5位記者，今（16）日表示公務員未有違反偵查不公開。對此，民眾黨痛批北檢完美演繹「球員兼裁判」，僅用一紙新聞稿就想虛應了事，「實在讓社會無法接受」。民眾黨指出，北檢偵辦京華城案，特定媒體不斷充斥各種獨家消息帶風向，不僅違反偵查不公開原則，更讓媒體成為檢調羅織罪名的幫凶。北檢分案偵辦洩密，其「包庇、打假球」的態度與作為，更是一場大笑話。草草傳喚記者問話後，就發聲明「沒有違反偵查不公開」，根本完美演繹「球員兼裁判」。民眾黨表示，尊重新聞媒體第四權的重要性，但司法偵辦中的案件，記者是否詳細查證？亦或只是道聽塗說？放消息的是否乃記者聲稱經營多年的檢調？這些基本問題，北檢卻全然迴避；北檢發布新聞稿中，連傳喚記者的時間都兜不攏，難怪民眾對於司法信任崩盤。民眾黨呼籲，若司法不能保障嫌疑人無罪推定原則，也不願對假消息出面澄清，任由各方道聽塗說報導，將破懷民眾對司法的信任。如今僅用一紙新聞稿虛應了事，實在讓社會無法接受。