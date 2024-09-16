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蔡依林44歲生日超帥「情人」突現身　身穿低胸背心粉絲全暴動

記者許芷芸／綜合報導

▲蔡依林昨（15）日迎來44歲生日，她穿上黑色低胸細肩上衣開心切蛋糕，還有2大「男神」驚喜現身，讓蔡依林忍不住直呼：「夢中情人都來了。」（圖／蔡依林IG）
▲蔡依林昨（15）日迎來44歲生日，她穿上黑色低胸細肩上衣開心切蛋糕，還有2大「男神」驚喜現身，讓蔡依林忍不住直呼：「夢中情人都來了。」（圖／蔡依林IG）
亞洲天后蔡依林（Jolin）近期剛結束中國巡迴演唱會，昨（15）日迎來44歲生日，她在IG限動曬出多張與家人、朋友的慶生照，畫面中蔡依林身穿黑色低胸細肩上衣，大方展現姣好身材。此外，還有親友戴著布萊德彼特、李奧納多兩2大男神的面具，讓蔡依林忍不住直呼：「夢中情人都來了，好大場面。」

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蔡依林低胸小背心歡慶44歲　邪惡視角流出粉絲暴動

昨日是蔡依林的44歲生日，她在IG曬出一系列慶生照，畫面中蔡依林穿著低胸黑色細肩帶背心，綁著麻花辮子，開心地切著生日蛋糕。而掌鏡人由上而下拍的邪惡視角，也讓她的好身材一覽無遺。

▲蔡依林身穿細肩帶背心，開心切蛋糕，好身材一覽無遺。（圖／蔡依林IG）
▲蔡依林身穿細肩帶背心，開心切蛋糕，好身材一覽無遺。（圖／蔡依林IG）
超帥男神突現身　蔡依林直呼：夢中情人都來了

此外，還有好友戴上好萊塢2大男神，布萊德彼特與李奧納多的面具，手拿花束向蔡依林示愛，讓她驚喜表示：「夢中情人都來了，好大的場面。」畫面十分有趣。

▲好友戴上布萊德彼特與李奧納多的面具，向蔡依林告白示愛，畫面十分搞笑。（圖／蔡依林IG）
▲好友戴上布萊德彼特與李奧納多的面具，向蔡依林告白示愛，畫面十分搞笑。（圖／蔡依林IG）
而昨日蔡依林也將未曝光的演唱會花絮完整公開，片中可看到許多她私下與團隊的互動，相當有趣。許多粉絲也紛紛在貼文下方留言獻上生日祝福，並開始期待蔡依林的新作品及巡演。


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