台灣寶可夢中心中秋節最強新品來了！夜光抱枕、月球馬克杯超可愛

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▲以Pokémon Sleep遊戲為主題設計的新款毛絨玩具，即將於9月17日（二）在Pokémon Center TAIPEI登場。（圖／寶可夢台灣臉書）

中秋節應景商品捲捲耳月亮馬克杯。（圖／寶可夢台灣臉書）

▲以Pokémon Sleep遊戲為主題設計的新款毛絨玩具。（圖／寶可夢台灣臉書）

▲本週末的台灣寶可夢中將要迎接伊布家族的盛大登場。（圖／寶可夢台灣臉書）

▲以帕底亞地區特有的現象「太晶化」為靈感，搭配伊布及其進化形態的寶可夢們為主題設計的飾品。（圖／寶可夢台灣臉書）

▲9月2日至2024年9月26日為止，在Pokémon Center TAIPEI可拿到皮卡丘的貼紙。（圖／寶可夢台灣）

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）在9月17日中秋節與本周末9月21日繼續推出新品，包含以Pokémon Sleep為主題設計的新款毛絨玩具，還有應景以賞月為主題設計的皮皮以及捲捲耳商品一次看，目前現場還能領到超Q的「皮卡丘贈品貼紙」，入店整理券發放日期也曝光了。以Pokémon Sleep遊戲為主題設計的新款毛絨玩具，即將於9月17日（二）中秋節當天在Pokémon Center TAIPEI登場，本次登場的寶可夢是：耿鬼、伊布、卡比獸&皮卡丘、幼基拉斯 共4種，以柔軟蓬鬆的舒適觸感，超適合放在床上陪伴你入睡。此外，最愛睡覺的卡比獸，也推出特別造型的毛巾毯、眼罩等超讚商品。由於9月17日也是中秋節，台灣寶可夢中心也將開始發售以賞月為主題設計的皮皮夜光抱枕與月球捲捲耳馬克杯，在滿月下跳舞的皮皮為靈感設計的抱枕，月亮的部分在黑暗的場所將發出微微亮光，且上面會浮現出皮寶寶刺繡的特殊設計。此外，以滿月為主題的附蓋馬克杯，蓋子有一隻捲捲耳坐在上面，是非常可愛的設計；杯體背面還有炎兔兒與月亮伊布的剪影造型設計，也是值得注目的商品魅力點！本週末的台灣寶可夢中將要迎接伊布家族的盛大登場，以帕底亞地區特有的現象「太晶化」為靈感，搭配伊布及其進化形態的寶可夢們為主題設計的飾品，耳環、夾式耳環和項鍊等飾品，具可替換太晶屬性配件的設計，可以依照自身喜好更換太晶屬性。此外，還有附帶收納袋便於攜帶的閃亮造型鏡子、以及以太晶珠為主題設計的飾品盒等精緻商品，都將上架開賣。除了上述各種新品之外，「不可思議的寶可夢」貼圖的皮卡丘貼紙，領取活動依舊在寶可夢中心舉辦當中，只要在2024年9月26日為止，在Pokémon Center TAIPEI向員工出示台灣官方Instagram帳號的追蹤畫面，即可獲得「不可思議的寶可夢」貼圖中皮卡丘的貼紙，數量有限，送完即止。，21日（六）、22日（日）9月28日（六）、29日（日）上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。