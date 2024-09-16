孫安佐親揭狄鶯、孫鵬狂燒千萬救子內幕！忍6年全說了：要關就關

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▲孫安佐表示當時被逮捕後，已經自行找好律師，也做好入獄的準備，甚至還讓狄鶯、孫鵬省錢，他自己面對就好。（圖／《小姐姐請回答》YouTube）

▲孫安佐也舉出自己參與軍事訓練的例子佐證，企圖破除自己「吃不了苦」的標籤，表示自己在從事熱愛的軍事訓練時，即使在39度高溫下背上20多公斤的裝備行走7公里外，訓練到吐也能堅持活動。（圖／《小姐姐請回答》

資深藝人狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐（孫健豪）於2018年時，在美國學校中涉嫌發表恐怖威脅言論後，遭美國強制驅逐回台。回台後的孫安佐6年來依然問題不斷，然而愛子心切的狄鶯、孫鵬也為了孫安佐不斷替他「擦屁股」，而他也被貼上「媽寶」的標籤。不過，近日孫安佐登上綜藝節目時，罕見出言為自己平反，同時也揭祕當年涉嫌恐攻事件的真相，與狄鶯、孫鵬不遠千里狂燒千萬也要救子的內幕。孫安佐日前登上綜藝節目《小姐姐請回答》時，談到「藝人身上被貼上的標籤」這個話題，從以前就被貼上「媽寶」的他時隔多年再次談起當時涉嫌恐攻一事，孫安佐表示當時會說出：「5月1日別來學校，因為我要掃射」的發言純粹只是與同學開玩笑，甚至在分別時還與該同學說了明天見，結果對方反手就告訴老師。孫安佐隔日被叫去教師辦公室時，4、5位拿著衝鋒槍的警察一擁而上，稱只要做完筆錄就結束了，沒想到在筆錄結束後，警方卻改口將他逮捕。接到獨子被逮補的消息，狄鶯、孫鵬火速飛往美國展開「營救行動」，孫安佐表示，當時多家媒體新聞報導兩人砸上億救子，但事實並非如此。在父母收到消息前，孫安佐不僅事先找好律師，也準備負起責任，做好入獄的準備，但狄鶯、孫鵬堅決不肯，夫妻倆才開始燒錢交際、聘請律師，當時前後「僅」花費百萬，並非報導中的耗費上億。除了媽寶外，還被貼上「吃不了苦」標籤的孫安佐也舉出自己參與軍事訓練的例子佐證，表示自己能在39度高溫下背上20多公斤的裝備行走7公里外，即使訓練到吐被朋友扛走也堅持活動，並非外界所傳的「吃不了苦」，同時還藉此機會表示自己只是愛健身的軍事迷，其實是和平主義者，希望等破除社會大眾對自己「恐怖分子」的有色眼鏡。