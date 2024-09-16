郭天信快40個小時沒有睡！為了老婆待產　半夜搭最晚高鐵回台北

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▲味全龍外野手郭天信今年受到不少事件影響，但終於當爸爸，希望可以生子後更旺。（圖／記者葉政勳攝）

郭天信回歸！中職味全龍隊外野手郭天信，今（16）日賽前歸隊，他迫不及待回到陣中，郭天信說，太太14日產檢後開指，而他比賽後就向教練請假，兒子在15日下午出生，這中間他大約40小時沒闔眼，昨搭最後一班高鐵北返後，才稍微睡一下。郭天信笑說，雖然現在看還不準，但兒子的眼睛沒有像到老婆，他覺得有些可惜。郭天信原本可以搭今天中午的高鐵到球場，但是他選擇前一天就到台北，不少龍隊工作人員也笑說:「可能看到阿嘉（張祐嘉）最近的手感不錯，所以也有感受到壓力。」