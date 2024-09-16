郭天信快40個小時沒有睡！為了老婆待產　半夜搭最晚高鐵回台北

郭天信回歸！中職味全龍隊外野手郭天信，今（16）日賽前歸隊，他迫不及待回到陣中，郭天信透露，太太13日就開始不舒服、隔日產檢，當時因為「已經開指」所以他就沒睡覺並開始視訊陪伴老婆，郭天信昨請假趕回台南。談到老婆生產過程，他直言當媽媽真辛苦。而郭天信也在昨晚搭最後一班高鐵從台南趕回到台北，展現他的敬業精神。郭天信說：「大概40小時沒有闔眼，真的有點累。」
郭天信40小時沒闔眼 搭最後一班高鐵回台北
郭天信說，太太14日產檢後開指，而他比賽後就向教練請假，兒子在15日下午出生，這中間他大約40小時沒闔眼，昨搭最後一班高鐵北返後，才稍微睡一下。
郭天信透露，因為不想讓老婆一個人，他有進產房陪產，他說：「老婆很瘦，看她整個生產過程，都覺得好辛苦，自己也只能在旁邊擔心、不能幹嘛，還想說不然乾脆不要生了。看到兒子出生，才有當爸爸的感覺，忍不住掉眼淚。」
郭天信笑說，雖然現在看還不準，但兒子的眼睛沒有像到老婆，他覺得有些可惜。郭天信原本可以搭今天中午的高鐵到球場，但是他選擇前一天就到台北，不少龍隊工作人員也笑說:「可能看到阿嘉（張祐嘉）最近的手感不錯，所以也有感受到壓力。」
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郭天信說，太太14日產檢後開指，而他比賽後就向教練請假，兒子在15日下午出生，這中間他大約40小時沒闔眼，昨搭最後一班高鐵北返後，才稍微睡一下。
郭天信透露，因為不想讓老婆一個人，他有進產房陪產，他說：「老婆很瘦，看她整個生產過程，都覺得好辛苦，自己也只能在旁邊擔心、不能幹嘛，還想說不然乾脆不要生了。看到兒子出生，才有當爸爸的感覺，忍不住掉眼淚。」
郭天信笑說，雖然現在看還不準，但兒子的眼睛沒有像到老婆，他覺得有些可惜。郭天信原本可以搭今天中午的高鐵到球場，但是他選擇前一天就到台北，不少龍隊工作人員也笑說:「可能看到阿嘉（張祐嘉）最近的手感不錯，所以也有感受到壓力。」