真有像？《小孩不笨3》老師竟是「新加坡許光漢」！笑認常被虧

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《小孩不笨3》錢翰群（左起）、江松恒、梁志強、容啟航、曹國輝出席台北首映會。（圖／華映娛樂提供）

▲錢翰群（右）與江松恒在《小孩不笨3》演父子，戲外相處的也不錯。（圖／華映娛樂提供）

▲梁志強來台宣傳《小孩不笨3》之餘，不忘請託媒體幫他尋找曾合作過、來自台灣的童星。（圖／華映娛樂提供）

▲曹國輝是新加坡資深演員，難得一回在喜劇影片擔任逗趣的角色。（圖／華映娛樂提供）

著名的新加坡電影系列《小孩不笨》，距離續集上映後18年才出了《小孩不笨3》，不僅當年的小童星再度回鍋都升格演媽媽，連片中扮演數學老師的容啟航，小時候也看過這系列影片，被感動到哭出來，因此導演梁志強一跟他提要在第3集演老師，他不惜把原先排好的時裝週工作都取消掉，就為了加入演出。他被形容為「新加坡的許光漢」，卻笑道：「新聞這樣寫，朋友都拿來取笑我，我媽媽是粉絲、蠻喜歡許光漢，她比較開心吧？」容啟航有著陽光、俊朗的外表，過去和梁志強也合作過《女兵外傳》系列，這次在《小孩不笨3》飾演年輕、熱血、會闖禍的老師，直呼現在的小朋友比自己小時候懂太多，要把他們當大人一樣，才能找到良好的互動方式。他在片中演的是數學老師，自嘲大學時的數學太難，高中數學也許還勉強可以應付，不過現在高中生要做的數學題目恐怕也已經不很簡單了。拿容啟航與從台灣紅到國際的許光漢相比，他認為是對他的稱讚，表示自己有看許光漢的《想見你》，覺得許光漢不但外型出眾、演技也很厲害，很希望有朝一日能有機會合作，其實他不知道為什麼會被這樣形容。梁志強馬上打趣道：「有沒有回去問你媽媽，看當年有沒有抱錯？」聽容啟航說道為了演《小孩不笨3》而推掉原本的工作，梁志強也虧他：「如果你沒空，我會直接找王嘉爾來演。」片中梁志強還安排新加坡當地資深紅星曹國輝來演老資格的老師，常在容啟航演的年輕老師身旁幫他擋掉一些麻煩，曹國輝表示入行多年，從來沒機會拍梁志強的戲，梁志強也很勇敢，因為沒有導演把他放在喜劇的角色裡，彼此都很勇於嘗試。另一位資深男星錢翰群則是與演他兒子的江松恒戲外也處得不錯，這次來台宣傳也同行，錢翰群自己的4個孩子最小的都已在念大學，外界誇讚他凍齡、保養佳，他則笑稱是曾經退出演藝圈多年，都在賣榴槤，不知道是否和這個有點關係？梁志強拍《小孩不笨3》，也把一些演過前兩集的舊卡司找回來，裡面演班長媽媽的陳雪兒，就曾在第一集裡演個小胖弟的姊姊，梁志強透露當年為小胖的角色看了一堆大噸位的小朋友，最後敲定曾由台灣到新加坡念書的黃柏儒，後來看到黃柏儒的臉書，覺得他長大以後瘦了、蠻帥，私訊他想找他回來加入第3集，對方都沒有回應，因此來到台灣宣傳、出席首映會之餘，梁志強也透過媒體喊話，希望能幫忙再聯繫上黃柏儒。過去梁志強曾來台灣拍朱延平的電影，也與安心亞、是元介等台灣的演員合作過，《小孩不笨3》因而得到眾多台灣藝人的應援與支持，陳柏霖和林柏宏這兩大男神都表示是此系列的影集，迫不及待想看到第3集。梁志強也保證，如果票房能夠超越令人滿意的標準，就考慮把正片中沒有放進去、到現在也沒曝過光的容啟航帶著小朋友們去游泳的畫面公開，還加碼表示，乾脆直接「帶他本人來台灣游給大家看」！