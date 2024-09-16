你努力就可抱著「同齡人的女兒」！中國公職補習班奇葩宣傳惹議

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中國經濟不景氣、就業困難，許多中國年輕人爭相湧入公務員考試，也讓公職補習班業績蒸蒸日上。未料，中國知名公職補習班「華圖教育」近日遭爆料，在宣傳標語上，竟直接主打「你努力，你抱著同齡人的女兒」，掀起議論。中國知名公職補習班「華圖教育」，在全中國1000多家學習中心，1萬多名員工，學員超過600萬人，近日被爆料在課堂上以「如果你不努力，你的女兒可能被同齡人抱著；你努力，你抱著同齡人的女兒」作為標語宣傳，這則標語隨即被檢舉內容不雅，物化女性，同時，中國政府單位官場潛規則文化也被拿出來調侃，「社會亂象雖存在，但不能擺在檯面上」、「難道中國公務員的福利還有這一項嗎」、「言語不雅，現實如此」。針對這起爭議，華圖教育隨即澄清，宣稱網傳的「不良廣告」內容，其實是某張姓老師在授課時，自行引用的不恰當網路言論，並非該公司的官方宣傳廣告，並強調已責成當事人作出深刻檢查，未來將進一步加強授課內容的審核把關事實上，華圖教育在今年8月就曾因宣揚「宇宙的盡頭是編制」、「逢考必過」等標語，被重慶市場監管局處以20萬元人民幣罰款。而