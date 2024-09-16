川普佛州槍手曾貼文挺烏對抗俄羅斯　澤倫斯基：譴責政治暴力

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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）15日在佛州打高爾夫球時遭遇槍擊事件，儘管並未受傷但槍手曾經是「川粉」，還發文力挺烏克蘭與台灣，本人更曾前往烏克蘭等資訊也被翻出，對此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也公開聲明表示對於政治暴力進行譴責。美國總統大選即將來臨，58歲的槍手勞斯（Ryan Wesley Routh）在攜帶AK-47步槍下躲藏於川普前往的高爾夫球場灌木叢內意圖行刺，由於這已經是川普在2個月內遭遇的第2次暗殺事件，相關消息傳出後外界擔憂美國政治暴力衝突可能愈發頻繁。烏克蘭總統澤倫斯基對此則表示，所幸這次行刺的犯嫌很快就落網了，「我方的原則一向是法治至高無上，政治暴力在世界各地都沒有立足之地」，同時也向川普和他的家人致意。《法新社》曾於2022年4月底在基輔訪問槍手勞斯，當時勞斯前往烏克蘭參加一場示威活動，支持在馬立波遭圍困的烏軍，一名不願透露姓名的烏克蘭高級官員就稱勞斯並未在烏克蘭服過兵役，「他也和國家機構無關，這點是確定的。他以無名小卒的身分進入烏克蘭，他只是一個支持者，像這樣的人很多。」另一方面，俄羅斯克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則稱，這次事件凸顯美國政治衝突激化，「我們可以看到當地情勢有多緊張，包括政黨對手之間的政治爭鬥日益激烈」，同時也強調克宮會「密切關注」美選局勢，但並未、也不會出手干預選舉。