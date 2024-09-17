李雅英專訪／搭小黃遇粉絲！手機滑開超驚喜　她親吐來台最大困擾

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▲李雅英接受《NOWnews今日新聞》專訪，吐露自己來台後的困擾。（圖／記者陳明安拍攝）

▲李雅英搭計程車遇到粉絲又驚又喜，還現場和對方合照，超級寵粉。（圖／記者陳明安拍攝）

▲不能用中文回答問題，讓李雅英懊惱直呼：「悶！」（圖／記者陳明安拍攝）

韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英，來台加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後行程滿檔，甜美外型加上直率可愛的性格讓她圈粉無數。日前李雅英接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露自己搭計程車時曾碰到粉絲，對方手機一滑開發現桌布竟然是她的照片，讓她頓時又驚又喜，更吐露了來台灣後目前的最大困擾。李雅英外型亮眼，加入啦啦隊之後就迅速累積高人氣，然而在開始應援前，她雖然大學主修就是跳舞，但出社會後其實曾經當過上班族，在醫院、建設公司工作過，還當起老師教小朋友跳舞，活在當下的她坦言如果不當啦啦隊的話，她也想要繼續在螢光幕前活躍，很享受現在的生活，也熱愛粉絲們的回饋與回應，「最近很喜歡拍短影音，上傳自己的作品，所以也可能會想成為網紅。」李雅英回憶起近期粉絲最讓她感到驚喜的事，當時她帶著從韓國來的師妹們一起出去玩，吃完火鍋回飯店的路上，一行人一起搭計程車，打扮低調的她卻被司機認出來，司機還主動問：「請問是雅英嗎？」並滑開手機展示桌布，正是李雅英的美照，讓他們頓時嚇一跳，經紀人還幫忙他們合照，「司機是忠實粉絲，我們覺得這個機率真的很小。」被問及來台灣後是否有比較難適應的地方，李雅英自認很享受台灣生活，唯一的困擾就是想用中文溝通卻沒辦法，「這對我來說是一個壓力，很想克服它，還有其實會有點怕飛機，除此之外都很好。」她透露目前正在認真學中文，「有些單字都聽得懂，但一時會沒有辦法講出來，心情會很悶。」隊友們也會用簡單的中、英文、肢體語言來和李雅英對話，加上她很會看人臉色，所以不太會出現不能溝通的狀況，還有隊友們為了跟她溝通正在嘗試學韓文，讓她忍不住感動地說：「真的是很感謝。」李雅英透露，她在隊內和同樣來自韓國的隊友會比較好，畢竟溝通沒有隔閡，點名檸檬、大頭的韓文不錯，所以和她變得比較熟，「有些成員雖然不太會說韓文，但也都很親切，常常會主動來關心我。」李雅英笑說，自己下班後經常累到不行，只想趕快回飯店休息，也因此會比較少和隊友們私約，但其實大家感情都很好。