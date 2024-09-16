快訊／馬斯克問「怎沒人暗殺拜登？」　白宮回嗆：別拿暴力開玩笑

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▲馬斯克在X質疑沒有人試著暗殺拜登或賀錦麗，掀起爭議。（圖／翻攝自Ｘ）

距離美國總統大選只剩2個月，前總統、共和黨總統參選人川普15日在佛州打高爾夫球，竟又遭遇一起企圖槍擊案件，挺川立場明確的馬斯克更在自家社群平台X上抱怨「怎沒人試圖暗殺拜登和賀錦麗」，此番言論引發熱議，不少人擔心政治暴力衝突只會愈來愈激烈，白宮稍早對此直球對決，痛批馬斯克的言行不負責任，強調「暴力只該受到譴責，而非用來鼓勵或開玩笑」。美國前總統川普在短短2個月內接連受到槍擊威脅，所幸特勤局幹員在第一時間掩護川普並與埋伏球場灌木叢的58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）展開駁火，最終在無人傷亡的情況下順利制止這起企圖暗殺案；消息傳出再度掀起全美熱議，X平台大老闆馬斯克更轉發一則詢問「為什麼他們想殺川普？」的貼文，抱怨「怎沒人試圖暗殺拜登和賀錦麗」，還附上一個匪夷所思的表情符號。馬斯克的行為立刻引來大批網友抗議，指責這番言論是在掀起仇恨，在排山倒海的罵聲灌入馬斯克貼文後，他也悄悄將該則貼文刪除，但在刪除前，該則貼文已有數百萬次觀看，也被多家外媒截圖報導。對此，白宮副發言人貝茲（Andrew Bates）稍早批評馬斯克的言論相當不負責，強調「暴力行為只應受到譴責，而非鼓勵或拿來開玩笑」。得知川普險遇襲消息後，總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）也表示已接獲通報，並對川普安然無恙表示欣慰，賀錦麗在X平台上發文，表示「暴力在美國沒有立足之地」。在刪除該篇發文後，馬斯克又悄悄貼文稱「好吧，我學到了一課。就算我對某群人說了一些話讓他們大笑的話，也不代表發在X平台上會一樣好笑。」