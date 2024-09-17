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EXO伯賢餐廳哈菸全被拍！吞雲吐霧畫面瘋傳　經紀公司火速道歉

記者李欣容／台北報導

▲EXO伯賢在室內抽菸的樣子在網路上流傳，經紀公司也承認並火速道歉。（圖／翻攝自伯賢IG）
▲EXO伯賢在室內抽菸的樣子在網路上流傳，經紀公司也承認並火速道歉。（圖／翻攝自伯賢IG）
南韓團體EXO成員邊伯賢（伯賢）近來在室內抽電子菸的畫面被PO上社群媒體，經紀公司INB100為了平息大眾怒火，立刻發出道歉聲明，「伯賢對自己疏忽的行為讓粉絲失望，深感抱歉。」

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邊伯賢餐廳哈菸被拍　經紀公司急道歉

32歲邊伯賢近來在澳門的餐廳內抽菸的畫面被PO上社群平台X（前推特），只見他坐在角落，神情自在，一邊和朋友說話一邊拿起像電子菸的東西吸了一口，接著吐出白煙。

畫面一曝光，經紀公司INB100立即道歉，坦承影片中確實是邊伯賢，「我們對所有感到不舒服的人致上歉意。」並表示當時伯賢並不知道澳門禁止攜帶電子菸，伯賢本人也感到非常抱歉，未來會多加注意自己的行為，不會再發生類似的事情。

而根據澳門《預防及控制吸菸制度》規定，禁止製造、分銷、銷售、進口和出口電子煙（菸）及供口服或鼻吸的煙草製品，包括禁止攜帶該等產品出境和入境澳門，違反者將被科澳門幣4,000元罰款（約台幣1萬5千元）。

不只是X，就連Threads上也許多人討論，「伯賢你糊塗啊」、「不知道該說什麼，該罵還是要罵，自己人自己罵，邊伯賢30歲的人了自己檢討」、「不會無腦護航，這次真的做錯了，就該受大家的批判」、「邊伯賢你快出現吧，一起面對」。也有人認為，現在吸菸也不是什麼大不了的事，只因為他是公眾人物，所以才被放大檢視。

▲伯賢抽菸的樣子在網路上瘋傳，許多粉絲心碎。（圖／翻攝自X）
▲伯賢抽菸的樣子在網路上瘋傳，許多粉絲心碎。（圖／翻攝自X）
▲邊伯賢從昨（8）日開始在香港開演唱會，今（9）日卻突然在舞台上怒嗆黃牛：「不喜歡我就不要買我的票。」讓全場粉絲嗨翻。（圖／翻攝自微博）
▲伯賢曾怒嗆黃牛，「不喜歡我就不要買我的票。」讓粉絲嗨翻。（圖／翻攝自微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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