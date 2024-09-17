佛州槍手行蹤全都露！耐心躲球場「埋伏12小時」　最高恐判20年

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▲距離川普今年7月在賓州造勢遇刺僅間隔2個月。（圖／美聯社／達志影像）

▲58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）8年前曾是川普支持者，但在上屆大選就已由「粉轉黑」。（圖／翻攝自X）

美國前總統、共和黨總統候選人川普上週日（15）在佛州高爾夫球場險遭二度暗殺，根據法庭文件，現年58歲的槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）自前一天凌晨2點左右埋伏在球場超過12小時，直到被發現後立刻棄械駕車逃逸，但只逃了45分鐘後便遭包圍逮捕歸案。川普今年7月在賓州造勢甫遭暗殺，該起事件是美國逾40年以來首度發生總統或主要政黨總統候選人遭遇槍擊，沒想到僅過了65天，這名有可能再度入主白宮執政的前總統又再度遇襲。《美聯社》、《Axios》等美媒報導指出，目前槍手魯斯已在聯邦法院出庭，並遭檢方依非法持有槍支、持有管制序號已抹除的槍枝等重罪起訴。法庭文件指出，檢察官在對他提出這兩項指控，前者最高可能被判處15年徒刑、25萬美元罰款和3年監管釋放，後者若成立則可能被判處5年監禁、25萬美元罰款以及3年監管釋放。根據檢方訴狀，魯斯的手機定位記錄顯示，他從週日（15）凌晨1點59分起就埋伏高爾夫球場，躲藏了超過12個小時，當時他手持AK-47步槍、藏身高爾夫球場邊界圍籬外的灌木叢中，直到當天下午1點31分左右被發現後才棄械逃亡。魯斯逃亡時駕駛的一輛日產 SUV的車牌屬於另一輛遭竊的福特卡車，在駛離球場約 45 分鐘後仍在警方包圍網，於當天下午2時14分左右遭攔；在法庭上魯斯對於持槍埋伏等行為供認不諱，並向法官簡述他的工作情況與生活狀態，他說自己每個月收入約為3000美元，但積蓄為零，除了兩輛價值約1000美元的卡車登記在夏威夷之外，他沒有任何房地產或資產，只有一個有時候會金援他的25歲兒子。他的兒子奧蘭（Oran Routh）案發後向媒體透露，魯斯幾年前搬到了夏威夷與女友同住，父子兩人已有數年沒聯繫，關係疏遠且「鬧翻了」；他提到父親職業是房屋承包商，在夏威夷建造小型房屋，之前也擁有一家公司，但他並沒有解釋兩人因何事漸行漸遠，仍在談話中給予父親好評，並表示聽聞父親欲槍擊川普未遂的消息後感到震驚，不敢相信父親手上有槍。