中秋節後福星加持！「3星座」財氣飆巔峰　年底一帆風順、賺大錢

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▲中秋佳節過後，開始迎接2024年尾聲，在年底前星象轉變，尤其3星座將獲得吉星加持。（示意圖／取自unsplash）

今（17）日中秋節快樂，等佳節過後將迎接2024年尾聲，在年底前星象發生轉變，根據星座專欄《搜狐星座》指出，3星座將獲得吉星加持，9、10月這個時期將是你的幸運期，財氣達到巔峰，在接下來幾個月旺字當頭，並且做事一帆風順，財運、事業運都將迎來大爆發，福氣滿滿，錢財無限。獅子座的朋友們，9月到10月將是你們財富如潮水般湧來的時期。星象顯示，太陽將在9月進入你們的財富宮，為你們帶來豐厚的財富，無論是工作中的獎金，還是副業的收入，都會讓你們的錢包鼓起來。此外，獅子座在事業上的表現也將步步高升，尤其是在團隊合作和領導方面，你們將展現出非凡的魅力和能力。把握機會，展現自我，財富將如潮水般湧來。射手座的朋友們，9月到10月將是你們好運連連的時期，星象顯示，木星將在9月進入你們的財富宮，為你們帶來前所未有的財富機會。無論是投資、理財，或是其他形式的收入，都將在這個時期有顯著的成長。此外，射手座在事業上的表現也將迎來轉機，尤其是在創新和冒險方面，你們將有機會取得突破性的進展。勇敢嘗試，抓住機遇，財富將如潮水般湧來。天秤座的朋友們，9月到10月將是你們事業順風順水的時期。星象顯示，金星將在9月進入你們的事業宮，為你們帶來事業上的好運，無論是職場上的晉升，或是創業中的突破，都將在9月到10月有顯著的進展。此外，天秤座在財富方面的表現也將非常出色，投資理財方面將有不錯的收益。把握機會，勇敢前行，財富自然會滾滾而來。