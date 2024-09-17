影／山本由伸4局無失分好投超強運！隊友美技發威　救了道奇隊

(09:54更新）山本由伸好投！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（17）日出戰亞特蘭大勇士，這也是雙方4連戰最後一場，日籍強投山本由伸先發主投，他投4局沒有失分，只有3次三振，2次保送，被打4支安打，不過山本由伸利用隊友美技轉傳，順利完成投球任務，目前道奇隊以9:0領先。山本共用72球就退場，局局都有讓對方打者上壘，尤其第4局被Ramón Laureano敲出三壘安打後，他連續解決3名打者，安全下莊。
山本由伸好投發威 道奇隊持續領先
山本由伸上次先發已經是11日對戰小熊，也是他傷後復出首戰，山本由伸主投4局狂飆8次三振失1分（非責失），所以他復出到現在，都可以投滿4局。
而上次共用59球完成任務，今天山本局局都有危機，第一局投出2次保送，也讓打者攻佔得點圈，但山本讓Ramón Laureano擊出滾地球化解危機。
第二局山本由伸先被Sean Murphy敲出中外野二壘安打，但他又順利守住。沒想到第三局又有狀況，Michael Machion Harris II敲安後，Jorge Soler敲出二壘安打，眼看就要得分，卻被道奇隊Tommy Edman、Enrique Hernández聯手轉傳觸殺出局。
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山本由伸上次先發已經是11日對戰小熊，也是他傷後復出首戰，山本由伸主投4局狂飆8次三振失1分（非責失），所以他復出到現在，都可以投滿4局。
而上次共用59球完成任務，今天山本局局都有危機，第一局投出2次保送，也讓打者攻佔得點圈，但山本讓Ramón Laureano擊出滾地球化解危機。
第二局山本由伸先被Sean Murphy敲出中外野二壘安打，但他又順利守住。沒想到第三局又有狀況，Michael Machion Harris II敲安後，Jorge Soler敲出二壘安打，眼看就要得分，卻被道奇隊Tommy Edman、Enrique Hernández聯手轉傳觸殺出局。