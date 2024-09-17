影／山本由伸4局無失分好投超強運！隊友美技發威　救了道奇隊

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▲山本由伸連續2場都有4局好投出現，讓道奇有贏球機會。（圖／道奇隊推特）

(09:54更新）山本由伸好投！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（17）日出戰亞特蘭大勇士，這也是雙方4連戰最後一場，山本由伸上次先發已經是11日對戰小熊，也是他傷後復出首戰，山本由伸主投4局狂飆8次三振失1分（非責失），所以他復出到現在，都可以投滿4局。而上次共用59球完成任務，今天山本局局都有危機，第一局投出2次保送，