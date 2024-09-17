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大谷翔平爭奪MVP最大競爭者！Lindor背傷無大礙　預計歸隊時間曝

記者陳品翔/綜合報導

▲紐約大都會明星游擊手Francisco Lindor，日前在比賽中因背部不適關係提前退場，今（17）日則是傳來好消息，他的背傷並沒有太嚴重，應可以趕在球季結束前歸隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約大都會明星游擊手Francisco Lindor，日前在比賽中因背部不適關係提前退場，今（17）日則是傳來好消息，他的背傷並沒有太嚴重，應可以趕在球季結束前歸隊。（圖／美聯社／達志影像）
MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本賽季將挑戰以指定打擊（DH）身分奪下國聯MVP，他的頭號競爭者則是來自紐約大都會隊的明星游擊手Francisco Lindor，而Lindor日前在比賽中因背部不適關係提前退場，今（17）日則是傳來好消息，根據美媒報導，他的背傷並沒有太嚴重，應可以趕在球季結束前歸隊，甚至有望在明後天對陣國民隊的比賽上，就有機會出賽，對大都會如今要搶外卡名額而言，也是一大利多。

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Lindor上週遭遇背傷　所幸傷勢並不嚴重

根據美媒《ESPN》報導，大都會隊明星游擊手Francisco Lindor，在上週五面對費城人隊的比賽上因背部傷勢提前退場，並缺席隔天的比賽，這也是Lindor本賽季首度缺陣。而週日的比賽Lindor則是嘗試出場比賽，首打席順利敲出安打，不過一局下半在處理滾地球時，身體仍然感覺到有些不適，隨後在該局結束時就被換下場。

而Lindor稍早則是在球團的協助下，進行核磁共振檢查（MRI），進一步確認傷勢情況，所幸最終結果顯示並無大礙，傷勢正在逐漸恢復。Lindor受訪時表示，他應該可以趕在球季結束前歸隊，最好的情況是在明天大都會與國民隊的比賽，就能再度回到場上。

Lindor將與大谷競爭國聯MVP　鎮守游擊有加分

Francisco Lindor本季至今共累積出賽148場，繳出31轟、86分打點成績，並跑出27次盜壘成功，打擊率為0.271，攻擊指數OPS則為0.836，但與大谷翔平目前累計的47轟48盜，仍有一段差距。不過因為Lindor還負責鎮守球隊游擊大關的關係，對他要爭奪國聯MVP來說，也是一大利多。


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