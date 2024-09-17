大谷翔平爭奪MVP最大競爭者！Lindor背傷無大礙　預計歸隊時間曝

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MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本賽季將挑戰以指定打擊（DH）身分奪下國聯MVP，他的頭號競爭者則是來自紐約大都會隊的明星游擊手Francisco Lindor，而Lindor日前在比賽中因背部不適關係提前退場，今（17）日則是傳來好消息，根據美媒《ESPN》報導，大都會隊明星游擊手Francisco Lindor，在上週五面對費城人隊的比賽上因背部傷勢提前退場，並缺席隔天的比賽，這也是Lindor本賽季首度缺陣。而週日的比賽Lindor則是嘗試出場比賽，首打席順利敲出安打，，傷勢正在逐漸恢復。Lindor受訪時表示，他應該可以趕在球季結束前歸隊，最好的情況是在明天大都會與國民隊的比賽，就能再度回到場上。Francisco Lindor本季至今共累積出賽148場，繳出31轟、86分打點成績，並跑出27次盜壘成功，打擊率為0.271，攻擊指數OPS則為0.836，但與大谷翔平目前累計的47轟48盜，仍有一段差距。