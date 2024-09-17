民調／賴清德聲望、卓內閣滿意度曝光！游盈隆揭一項驚人政治現象

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▲賴清德聲望，最近兩個月比較。（圖／台灣民意基金會提供）

總統賴清德已上任3個月，據台灣民意基金會今（17）日公布最新民調指出，贊同賴清德處理國家大事者達46.6%、不贊同則為38.5%；對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，賴的民意支持規模不變，但強度增強，已恢復到7月的水平，不過，他也說，賴清德上任百日，支持者流失11.4個百分點，不支持者遽增13個百分點，這無疑是一個驚人的政治現象。台灣民意基金會上午發表9月民調報告，主題是「司法風暴、政黨競爭與總統聲望」。民調以「賴清德總統上任已3個多月，一般說來，您贊不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」為題詢問，結果發現15.1%非常贊同，31.5%還算贊同，26%不太贊同，12.5%一點也不贊同，11.3%沒意見，3.7%不知道、拒答。游盈隆分析，贊同賴清德處理國家大事方式的人比不贊同的人只多出8.1個百分點，與上個月比減少了7.2個百分點，可以說是一個嚴重的警訊；值得注意的是，在過去1個月，非常贊同賴總統處理國家大事方式的人回升5個百分點，還算贊同者減少5.1個百分點，顯示過去1個月，他的民意支持規模不變，但強度增強，已恢復到7月的水平。游盈隆也說，賴清德上任百日，不贊同其治國方式者從25.5%一路上揚到現在38.5%，換句話說，賴清德上任百日，支持者流失11.4個百分點，不支持者遽增13個百分點，這無疑是一個驚人的政治現象，未來如何演變，值得關注。民調也詢問，「行政院長卓榮泰上任已3個多月，一般說來，您是否滿意他所領導內閣的施政表現？」結果發現10.8%非常滿意，37.9%還算滿意，24.7%不太滿意，7.3%非常不滿意，14%沒意見，5.3%不知道、拒答。和上個月相比，滿意者顯著上揚5.6個百分點，不滿意者下滑2.1 個百分點，卓內閣施政表現的滿意度這次一口氣上揚到四成九，創下卓內閣開張以來的最高點。至於國人為何對卓內閣肯定，游盈隆分析，過去2個月檢調大動作偵辦政府高官或立委疑似貪腐案件，從鄭文燦、楊文科到柯文哲，不下數十人，最重要是涉案人橫跨各黨派，從行政院副院長及前桃園縣長、新竹縣長、立委、前台北市長等，並不惜收押禁見。他說，這些霹靂行動，不分藍綠白，一視同仁的作風，必然會讓人民一新耳目，給予熱烈掌聲，檢調的行動就是政府的行動，最後受益的是卓內閣，滿意度上揚5.6個百分點，其來有自，但問題是，檢調的行動是卓內閣有計畫的行動嗎？仍待釐清。至於賴清德處理兩岸關係表現上，16.2%非常滿意，29.8%還算滿意，22.8%不太滿意，17.9%非常不滿意，10.2%沒意見，3.1%不知道、拒答。游盈隆提到，這項發現透露了一個訊息，那就是，賴清德上任以來對中共採取較強硬的立場與態度，但仍獲得多數國人的肯定與支持。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年9月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1016人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。