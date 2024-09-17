涉郭台銘連署案！周典論心臟血管阻塞99%　手術裝2根支架返家休養

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國民黨屏東縣議長周典論涉助郭台銘參選總統連署案，一審遭判4年有期徒刑，因患有心血管疾病，交保就醫檢查發現心臟血管阻塞達99%，緊急手術裝設2根支架，已返家休養。周典論女兒周芸均告訴中央社記者，父親就醫檢查後發現心臟血管阻塞達99%，5日緊急進行手術裝設2根支架，目前已經出院返家休養，也在慢慢適應中。周典論涉以新台幣500萬元助鴻海創辦人郭台銘參選總統連署案，去年12月遭到羈押，因長期以來患有心血管疾病，去年到醫院檢查出血管有將近70%堵塞，羈押期間曾感到心臟刺痛於看守所就醫，也曾到屏東基督教醫院急診，盼交保就醫，但未被接受，直到今年7月12日交保後就醫檢查，原先安排在9月11開刀手術，但因突然心臟刺痛，5日緊急手術。（編輯：李淑華）