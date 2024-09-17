民調／姚立明被提名副院長44%不贊成　陳世凱任交長不受多數歡迎

我是廣告 請繼續往下閱讀

針對總統賴清德日前提名姚立明出任司法院副院長一事，台灣民意基金會今（17）日公布最新民調指出，三成四大體上贊成，四成四不贊成，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這顯示多數民意反對賴清德提名姚立明出任司法院副院長及大法官；至於原行政院發言人陳世凱出任交通部長，二成五大致上覺得適當，三成七覺得不適當。台灣民意基金會上午發表9月民調報告，主題是「司法風暴、政黨競爭與總統聲望」。民調以「賴清德總統最近提名前新黨立委姚立明出任司法院副院長和大法官，在野黨強烈反對。一般說來，您是否贊成這項人事安排？」結果發現10.5%非常贊成，23.9%還算贊成，24.1%不太贊成，19.9%一點也不贊成，14.4%沒意見，7.2%不知道、拒答。換句話說，對賴清德最近提名前新黨立委姚立明出任司法院副院長和大法官一職，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，三成四大體上贊成，四成四不贊成，二成二沒意見、不知道、拒答，不贊成比贊成多10 個百分點。游盈隆表示，這發現傳達了一個重要訊息，那就是，多數民意反對賴清德提名姚立明出任司法院副院長及大法官。民調也詢問，「卓內閣前交通部長李孟諺因婚外情請辭。原行政院發言人陳世凱接任，引發議論。一般說來，您覺得陳世凱出任交通部長是否適當？」結果發現2.8%非常適當，22.3%還算適當，23.5%不太適當，13.1%一點也不適當，24.1%沒意見，14.2%不知道、拒答。游盈隆指出，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，陳世凱出任交通部長不受社會多數歡迎，箇中原因為何？值得深思。此外，民調也詢問，「賴總統為加強台灣國防，最近決定編列2840 億台幣，分14年打造7艘國產海鯤號潛艦，平均每艘需花費四百億左右。請問，您是否支持這項決定？」結果顯示：24.7%非常支持，22.1%還算支持，17.5%不太支持，23.7%一點也不支持，8%沒意見，4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，四成七支持賴政府分14年花2840億打造七艘海鯤號潛艦的計畫，四成一不支持，一成二沒意見、不知道。游盈隆說，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，國人對賴政府分14年花2840億打造七艘海鯤號潛艦計畫看法分歧，並無共識，雖然支持者明顯佔上風。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年9月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1016人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。