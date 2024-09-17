曹雅雯曾認雙性戀！又和高壯男深夜溜進民宅　男方真實身分曝光

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▲曹雅雯被目擊到和Eric回到一處民宅，不過經紀人強調2人只是朋友。（圖／好聞國際事業有限公司提供）

台語金曲歌后曹雅雯先前曾在媒體面前出櫃，坦言自己是雙性戀，還曾和美女經紀人傳出緋聞。不過上個月又被目擊到，她身邊多了一名高壯男性友人，2人互動看起來相當親密，還一起進到新北市板橋一處民宅內，讓人好奇曹雅雯的感情生活。而現在高壯男的身分還被起底，他是留美碩士Eric，身高195公分，高中時曾是甲組籃球員。不過針對2人的關係，曹雅雯經紀人曾強調，曹雅雯和Eric只是好朋友。據《CTWANT》報導，曹雅雯上個月結束北流演出後，搭乘計程車前往台北中山區一間酒吧，在該間酒吧一路待到隔天凌晨1點多才再度現身。這時發現她身邊多了一名高壯的男性友人，且對方非常貼心，不僅幫忙拿包包，還先走出酒吧觀察巷口的狀況，確定沒有異狀，才示意曹雅雯跟上。之後2人一起搭上計程車，大約凌晨2點抵達新北市板橋一處民宅，他們看起來對該處都非常熟悉。事實上，這不是2人第一次被拍到一起出遊，2年前曹雅雯就曾被直擊，和高壯男以及一群朋友走出萬華區一間酒吧，當眾人講話聲音太大時，曹雅雯還會叫大家小聲一點。如今高壯男身分被起底，他是身高195公分的留美碩士Eric，高中時曾是甲組籃球員，之後在美國攻讀運動科學學士，以及CBS Kinesiology碩士，條件非常好。不過針對曹雅雯和Eric的緋聞，女方經紀人上個月就曾否認，強調當時曹雅雯當時是和朋友約在酒吧聚會，結束後再到朋友家續攤，「有好消息一定通知大家。」而曹雅雯的感情世界一直很低調，曾因為和歌手許富凱同屬一間經紀公司，一起出席商演，變成螢幕情侶，不過2人現在已經鮮少同框；後來曹雅雯坦承自己是雙性戀，又被傳出和女經紀人有超越工作關係的親密關係，但當時經紀人也否認，表示「我們完全是超越親情及愛情的關係了，我們沒有在一起啦！」