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Wonder Girls 3成員合體《Nobody》掀回憶殺　JYP不找全員有原因

記者羅偉如／綜合報導

▲Wonder Girls先藝（中）、宥斌（左）、宣美（右）在JYP出道30週年企劃上帶來《Nobody》等經典歌曲，掀起回憶殺。（圖／先藝 IG）
▲Wonder Girls先藝（中）、宥斌（左）、宣美（右）在JYP出道30週年企劃上帶來《Nobody》等經典歌曲，掀起回憶殺。（圖／先藝 IG）
JYP朴軫永今年迎來出道30周年，和KBS攜手合作企劃《Ddanddara JYP》，節目於昨（16）日晚上正式播出，找來許多現在、過去的JYP旗下藝人同台歡慶，包括god、RAIN、Wonder Girls、2PM、TWICE等等，其中Wonder Girls的先藝、宥斌、宣美3名成員帶來包括《Nobody》等經典的熱門組曲，即便不是全員完整體還是掀起高潮。朴軫永則表示是「故意不把全部人都找來的」，因為珍貴的完整體畫面，如果只是為了自己的出道30週年就太可惜了。

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▲朴軫永出道30周年企劃，找來Wonder Girls成員同台演出。（圖／YouTube KBS Kpop）
▲朴軫永出道30周年企劃，找來Wonder Girls成員同台演出。（圖／YouTube KBS Kpop）
合體Wonder Girls 3成員　經典舞台連唱

在Wonder Girls合體舞台前，朴軫永先是和先藝、宣美分別帶來《白晝的離別》、《When We Disco》，中間串場時朴軫永提到因為Wonder Girls當年被他強行帶到美國發展，所以光是看著她們都會有種揪心、依依不捨的感覺。

之後又一連帶來《Tell me》、《So Hot》、《Nobody》3首Wonder Girls的經典歌曲，超強回憶殺讓台下觀眾紛紛跟著邊唱邊跳。雖然只有3人，但表演還是相當精彩。朴軫永表示：「是故意沒把全部成員一起找來的，就是覺得在這裡合體的話太可惜了。」一席話也提高了大眾對Wonder Girls完整體的期待感。

▲朴軫永與Wonder Girls成員共同表演經典歌曲。（圖／YouTube KBS Kpop）
▲朴軫永與Wonder Girls成員共同表演經典歌曲。（圖／YouTube KBS Kpop）
當年整團赴美吃苦　JYP被批決策錯誤

Wonder Girls是JYP娛樂在2007年推出的女團，因為《Nobody》一曲紅遍亞洲，在最巔峰的時期，因為老闆JYP的美國夢而進軍美國，放下身段親自在街頭發傳單、在巡迴巴士上吃飯睡覺，吃了非常多苦頭，後來她們以《Nobody》打入美國告示牌百大單曲榜第76位，是第一組打入告示牌的韓團，可惜由於她們赴美發展太久，流失了不少韓國本地粉絲，錯失登頂機會，至今依舊有多數人認為這是JYP錯誤的決策。


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