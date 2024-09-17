地震「國家級警報」改版了！氣象署新增2訊息　有機會救人一命

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▲新的地震國家警報標準，可以讓民眾針對強震有多2至3秒的應對。（圖／中央氣象署）

▲地震國家級警報新增「避難宣導守則」和「地震中心聯絡電話」，希望能藉此讓地震發生當下，民眾能夠更冷靜應對。（圖／中央氣象署）

2024年台灣地震頻傳，在0403花蓮7.2強震後，針對「地震國家級警報」的討論相當廣泛，繼中央氣象署在9月新增警報發布標準後，近期又宣布，將在地震警報訊息中，希望能藉此讓地震發生當下，民眾能夠更冷靜應對，以後收到地震國家級警報可以多看一眼，別太快滑掉了！氣象署地震測報中心在今年9月，新增」的警報發布標準，與原本的標準，意味著未來將會有2個地震國家警報發布標準同時運作。地震測報中心提到，當「國家級警報」嗶嗶作響時，許多人會馬上關掉、繼續做自己的事、或是立刻找位置「趴下、掩護、穩住」，但也有不少人地震當下會腦筋空白，因此決定新增「避難宣導守則」和「地震中心聯絡電話」，減少民眾內心的慌亂。地震測報中心說明，警報中的「避難宣導」網址，會將民眾帶往一個PDF檔，這是內政部消防署提供的防災應變宣導資訊，「大家在收到簡訊當下，，都能快速一覽各情境下的避難原則與注意事項，以更快速有效的方式應對危機。」以花蓮0403地震的國家級警報為例，地震發生當下，民眾會收到以下簡訊，地震測報中心指出，國家級警報加入這兩項資訊，不一定會讓避難速度變快，「但如果在收到警報的當下秒點進去，也許能在措手不及的時候避難參考，讓大家來得及躲好；不過，就算地震當下來不及仔細閱讀，也還是鼓勵大家在危機解除後點開查看，幫助我們為下次地震做好準備。」